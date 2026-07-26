نوروزی گفت : با واریز ۱۷ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران تا ۸ تیر ۱۴۰۵، مجموع پرداختی‌ها به کشاورزان گندم‌کار کشور به ۱۱۰.۱ همت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اعلام این خبر گفت: در این مرحله، ۱۷۰ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان (۱۷ همت) از مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را تا ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شد. 

وی گفت: بر این اساس، گندم‌کارانی که از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ محصول خود را تحویل داده‌اند، تاکنون معادل ۷۵ درصد از مطالبات خود، به میزان ۲۷۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد: گندم‌کارانی که از ۱۶ اردیبهشت‌ماه تا ۲۰ خردادماه و ۲۱ الی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله به ترتیب معادل ۶۰ و ۴۰ درصد از مطالبات خود، به میزان ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم، دریافت کرده‌اند.

وی افزود: پیش از این نیز ۹۳.۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران در دو مرحله پرداخت شده بود و با واریزی جدید، مجموع پرداختی‌ها به کشاورزان گندم‌کار کشور تاکنون به ۱۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۱۱۰.۱ همت) رسیده است. این پرداخت‌ها در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی از استمرار تولید این محصول راهبردی انجام شده و روند پرداخت سایر مطالبات نیز با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: گندم کاران ، یارانه
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