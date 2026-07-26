باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی از افزایش چشمگیر امکانات و تجهیزات امدادی جمعیت هلالاحمر این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای توان عملیاتی نیروهای امدادی و افزایش سرعت خدماترسانی در حوادث و بحرانها، تجهیزات جدیدی به هلالاحمر مسجدسلیمان اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تقویت ناوگان امدادی این شهرستان افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ۱۴ دستگاه خودروی امدادی به مجموعه هلالاحمر مسجدسلیمان افزوده شده که نقش مهمی در افزایش سرعت اعزام نیروها و پوشش بهتر مأموریتهای امدادی، بهویژه در مناطق صعبالعبور، خواهد داشت.
نماینده مردم مسجدسلیمان همچنین از تأمین تجهیزات تخصصی امداد و نجات خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نیاز برای عملیات امدادرسانی در حوادث کوهستانی و جادهای نیز در اختیار هلالاحمر قرار گرفته است تا امدادگران بتوانند با آمادگی بیشتر و امکانات مناسبتر در مأموریتهای امدادی حضور یابند.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم انجامشده را اختصاص دستگاه زندهیاب به هلالاحمر مسجدسلیمان عنوان کرد و افزود: این دستگاه که از تجهیزات پیشرفته و تخصصی عملیات جستوجو و نجات محسوب میشود، در زمان وقوع حوادثی همچون ریزش ساختمان، رانش زمین و سایر بحرانها، نقش مؤثری در شناسایی و نجات افراد گرفتار خواهد داشت.
نماینده مردم مسجدسلیمان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای امدادی اظهار داشت: تقویت امکانات هلالاحمر، علاوه بر افزایش آمادگی در مدیریت بحران، موجب ارتقای امنیت و آرامش خاطر شهروندان خواهد شد و تلاش میشود روند تجهیز مراکز امدادی شهرستان همچنان ادامه یابد.
وی در پایان از تلاش امدادگران هلالاحمر قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با بهرهگیری از تجهیزات جدید، خدمات امدادی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری به مردم شهرستان و مناطق همجوار ارائه شود