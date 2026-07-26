بومی‌سازی تجهیزات راهبردی نیروگاه شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر، فصل تازه‌ای در افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی گشوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای خود و با اتکا به توان متخصصان داخلی، موفق به بومی‌سازی بخشی از تجهیزات کلیدی نیروگاهی شده است؛ اقدامی راهبردی که علاوه بر کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، افزایش پایداری تولید، مدیریت مصرف انرژی و ارتقای راندمان واحدهای صنعتی را به همراه داشته است.

در سال‌های اخیر، بومی‌سازی تجهیزات راهبردی به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های صنایع بزرگ کشور تبدیل شده است؛ چراکه این رویکرد ضمن کاهش وابستگی به واردات قطعات، زمینه انتقال دانش فنی، افزایش توان مهندسی داخلی و تداوم تولید در شرایط مختلف را فراهم می‌کند. شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون نیز با اجرای این سیاست توانسته است یکی از مهم‌ترین تجهیزات نیروگاهی خود را با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان ایرانی طراحی، ساخت و به چرخه تولید بازگرداند.

مدیر شرکت کشت و صنعت کارون آزادگان گفت: یکی از شاخص‌ترین تجهیزات بومی‌سازی‌شده در این مجموعه، کندانسور نیروگاهی است؛ تجهیزی که نقش اساسی در فرآیند تولید بخار، بازیافت انرژی و تولید شکر ایفا می‌کند. این تجهیز با تبدیل بخار خروجی به آب و بازگرداندن آن به چرخه تولید، موجب افزایش راندمان حرارتی نیروگاه، کاهش اتلاف انرژی و استفاده بهینه از منابع آبی می‌شود.

وی افزود: عملکرد صحیح کندانسور تأثیر مستقیمی بر بازده نیروگاه و خطوط تولید دارد و هرگونه ارتقای عملکرد آن می‌تواند مصرف سوخت، آب و برق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. از همین رو، بومی‌سازی این تجهیز نه‌تنها یک دستاورد فنی، بلکه گامی مؤثر در افزایش بهره‌وری کل زنجیره تولید شکر محسوب می‌شود.

وی گفت: بر اساس نتایج حاصل از اجرای این پروژه، شرکت کشت و صنعت کارون موفق شده است حدود ۱۰ درصد از مصرف سالانه گاز طبیعی خود را کاهش دهد؛ رقمی که علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، سهم قابل توجهی در مدیریت مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی دارد.

از سوی دیگر، استفاده از تجهیزات بومی‌سازی‌شده موجب صرفه‌جویی روزانه یک مگاوات برق شده است؛ ظرفیتی که علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، به پایداری شبکه برق داخلی مجموعه کمک کرده و امکان بهره‌برداری بهینه‌تر از تأسیسات صنعتی را فراهم آورده است

این پروژه همچنین نقش مهمی در کاهش مصرف آب ایفا کرده است. با افزایش راندمان سیستم بازیافت بخار و بازگرداندن آب به چرخه تولید، میزان برداشت از منابع آبی کاهش یافته و استفاده از آب در فرآیندهای صنعتی به شکل محسوسی بهینه شده است؛ موضوعی که با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، اجرای این طرح موجب افزایش راندمان حرارتی نیروگاه، کاهش توقف‌های ناخواسته، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و افزایش بهره‌وری خطوط تولید شکر شده است. این دستاوردها در نهایت به افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود عملکرد اقتصادی شرکت منجر شده است.

متخصصان صنعت نیشکر معتقدند تجربه موفق کشت و صنعت کارون نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در حوزه بومی‌سازی تجهیزات راهبردی، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، موجب تقویت توان مهندسی کشور، توسعه فناوری‌های داخلی، ایجاد اشتغال تخصصی و افزایش تاب‌آوری صنایع در برابر محدودیت‌های تأمین قطعات می‌شود.

کارشناسان همچنین تأکید دارند که تداوم این روند می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌ای از نوآوری‌های صنعتی در کشور باشد؛ زنجیره‌ای که ضمن ارتقای بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و حفاظت از منابع طبیعی، نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش رقابت‌پذیری صنایع بزرگ کشور ایفا خواهد کرد. دستاوردهای اخیر شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون نیز نمونه‌ای موفق از پیوند دانش فنی، توان مهندسی داخلی و مدیریت بهره‌ور در صنعت نیشکر ایران به شمار می‌رود.

 

 

برچسب ها: کشت و صنعت ، خوزستان
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