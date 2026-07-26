مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع)، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خروج وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در ایام اربعین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع)، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خروج وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در ایام اربعین شد.

 در این نامه که به امضای مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی رسیده، آمده است: مطابق قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، پوشش بیمه شخص ثالث در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد و رانندگانی که قصد خروج از کشور را دارند، موظفند برای جبران خسارات احتمالی در خارج از کشور، بیمه‌نامه تکمیلی معتبر تهیه کنند.

بر اساس این نامه، در صورت وقوع حادثه و نبود پوشش بیمه‌ای، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به جبران خسارت زیان‌دیدگان بوده و پس از آن، مبالغ پرداختی را از مسبب حادثه از طریق مراجع قانونی مطالبه خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برای راننده و خانواده وی به همراه داشته باشد.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به ظرفیت‌های سامانه «سماح» برای شناسایی و ثبت اطلاعات زائران، پیشنهاد کرده است امکان کنترل وضعیت بیمه وسایل نقلیه در این سامانه فراهم شود و از خروج خودرو‌های فاقد بیمه‌نامه تکمیلی شخص ثالث از مرز‌های کشور جلوگیری شود.

در این نامه همچنین از مسئولان خواسته شده است با اطلاع‌رسانی مناسب در پایانه‌های مرزی خسروی، مهران، چذابه، شلمچه، باشماق و تمرچین، مالکان وسایل نقلیه را به تهیه بیمه‌نامه مورد نیاز پیش از خروج از کشور ملزم کنند.

بیمه

برچسب ها: بیمه شخص ثالث ، بیمه مرکزی ، صندوق تامین خسارت
خبرهای مرتبط
رشد ۴.۳ درصدی ثبت شکایت از شرکت‌های بیمه
شاخص تراکم، نقش صنعت بیمه در اقتصاد جامعه را با دقت بیشتری آشکار می‌کند
بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را به ارائه خدمات فوری به خریداران خودرو‌های سایپا ملزم کرد
آمار شکایات بیمه‌ای سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مرداد ۱۴۰۵
مدیریت سهام عدالت از مالکیت اسمی خارج و به مردم واگذار شود
مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ بزودی تسویه می‌شود
گرانفروشی کالا ارتباطی به میزان عرضه ندارد
تلاش برای تأمین برق پتروشیمی‌ها با واردات از ترکیه/ واردات سالانه حدود ۵۰۰ مگاوات برق از دو کشور
جریانِ حیات در رگ‌های روستا؛ پایان برنامه هفتم و آبرسانی به ۱۰ هزار روستا
اوج مصرف برق به ۷۵ هزار مگاوات رسید/ هشدار وزارت نیرو درباره ماینر‌های غیرمجاز
علت نوسان قیمت میوه در بازار چیست؟
ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شد + فیلم
۲ ماموریت شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات؛ حمایت از خانوار و تامین مالی تولید
آخرین اخبار
میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگا‌ه ها در سه استان افزایش یافت
ناوگان هوایی در خدمت زائران اربعین/امکان برقراری پروازهای فوق‌العاده در صورت افزایش تقاضا
اولویت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد/ تشکیل شورای راهبری مناطق آزاد
کاهش ۲ نمره‌ای حدنصاب قبولی آزمون ورود به حرفه مهندسان برای خرداد و دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۵ مرداد
۱۷۰ راهدارخانه به‌صورت ویژه در خدمت زائران اربعین
افزایش ۴۰۰ برابری قبض برق چاه های کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور + فیلم
زیباترین روستاهای شمال ایران رو از دست نده!
کاشت مو با دستگاه در تهران؛ معرفی مراکز معتبر و راهنمای انتخاب
مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است
ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شبکه بانکی
بازنگری جدی درسیاست‌گذاری ارزی
تاکید شورای عالی شهرسازی بر حفظ سقف جمعیتی منطقه ۲۲ تهران و جبران کمبود خدمات محله‌ای
صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال ممنوع است
رشد بیش از ۴۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
دولت با رویکردی حمایتی مسائل تولیدکنندگان را در اولویت قرار داده است
اجرای برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرداخت مطالبات واردکنندگان روغن
۲ ماموریت شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات؛ حمایت از خانوار و تامین مالی تولید
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مرداد ۱۴۰۵
طرح‌های اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده جذاب نیست
سفر‌های دریایی اربعین ۱۴۰۵ از بندر خرمشهر به مقصد بصره، فردا آغاز می‌شود
دالان سبز گمرکی برای تجار ایرانی در کراچی ایجاد می‌شود
نقش مؤثر بنگاه‌ها از تلاطم اقتصادی در شرایط کنونی/پرهیز از خرید‌های هیجانی شرط بقا در بازار‌های متلاطم
نقش مؤثر بنادر کوچک در تأمین کالا‌های اساسی کشور
شبکه سوخت‌رسانی کشور در خدمت زائران اربعین
اهمیت کلاس و آزمون در سال کنکور
۵۰ همت از مطالبات گندم‌کاران به زودی واریز می‌شود
ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شد + فیلم
فصل تازه ارتباطات راهبردی در پتروشیمی جم؛ امین حاجی‌دولو سکاندار روابط عمومی و امور بین‌الملل شد