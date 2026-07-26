باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی در نامهای به معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع)، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خروج وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث در ایام اربعین شد.
در این نامه که به امضای مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی رسیده، آمده است: مطابق قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، پوشش بیمه شخص ثالث در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد و رانندگانی که قصد خروج از کشور را دارند، موظفند برای جبران خسارات احتمالی در خارج از کشور، بیمهنامه تکمیلی معتبر تهیه کنند.
بر اساس این نامه، در صورت وقوع حادثه و نبود پوشش بیمهای، صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف به جبران خسارت زیاندیدگان بوده و پس از آن، مبالغ پرداختی را از مسبب حادثه از طریق مراجع قانونی مطالبه خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برای راننده و خانواده وی به همراه داشته باشد.
مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اشاره به ظرفیتهای سامانه «سماح» برای شناسایی و ثبت اطلاعات زائران، پیشنهاد کرده است امکان کنترل وضعیت بیمه وسایل نقلیه در این سامانه فراهم شود و از خروج خودروهای فاقد بیمهنامه تکمیلی شخص ثالث از مرزهای کشور جلوگیری شود.
در این نامه همچنین از مسئولان خواسته شده است با اطلاعرسانی مناسب در پایانههای مرزی خسروی، مهران، چذابه، شلمچه، باشماق و تمرچین، مالکان وسایل نقلیه را به تهیه بیمهنامه مورد نیاز پیش از خروج از کشور ملزم کنند.