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روایتی تصویری از نگاهِ دردمند میمون‌های قاچاق در اسارت

روایتی تصویری از نگاهِ دردمند میمون‌های قاچاق در اسارت
عکاس میلاد فیروزان
تاریخ انتشار ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ ۰۸:۳۰
کد خبر
۹۱۱۲۶۲۸
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این گزارش تصویری، روایت چند میمون در قفس نیست. روایت سرنوشت شومی‌ست که از لحظه جدا شدن از زیستگاه و والدین این حیوانات آغاز می‌شود. سرنوشتی که نه به خواست آنها بلکه با انتخاب و به خواست انسان گرفته شده است. ثبتِ نگاهِ غمگینِ میمون‌های اسیر توسط عکاس فراتر از یک تصویر است و یادآور این حقیقت است که تجارت سیاه حیات‌وحش، زنجیره‌ای از مرگ و رنج بی‌انتهاست. این موجودات بی‌گناه بی‌آنکه جنایتی مرتکب شده باشند، در قفس انسان‌ها، زندانی شده‌اند. این غم و رنج، با دوربین و احساس عکاس، ثبت شده تا همه ما، شاهده رنج بی‌اندازه این حیوانات باشیم. میان میله‌های سرد آهنین می‌توان لحظه وحشت اسارت و اضطراب سفر‌های قاچاق و دلتنگی برای خانه و انتظاری بی‌پایان و ملال‌آور برای آزادی، که در ذهن‌شان بسیار دور از دسترس است را به وضوح دید. این گزارش تصویری تنها گوشه‌ای از اذیت و آزار حیواناتی را به تصویر می‌کشد که به خواست و انتخاب انسان، با خشونت از آغوش طبیعت ربوده شده و در قفس‌های سرد آهنین، غم و رنجی ابدی را به دوش می‌کشند. قاچاق حیات وحش تنها جابه‌جایی غیرقانونی چند حیوان نیست بلکه زنجیره‌ای از رنج و مرگ این حیوانات بی‌گناه است.

روایتی تصویری از نگاهِ دردمند میمون‌های قاچاق در اسارت

این گزارش تصویری، روایت چند میمون در قفس نیست. روایت سرنوشت شومی‌ست که از لحظه جدا شدن از زیستگاه و والدین این حیوانات آغاز می‌شود. سرنوشتی که نه به خواست آنها بلکه با انتخاب و به خواست انسان گرفته شده است. ثبتِ نگاهِ غمگینِ میمون‌های اسیر توسط عکاس فراتر از یک تصویر است و یادآور این حقیقت است که تجارت سیاه حیات‌وحش، زنجیره‌ای از مرگ و رنج بی‌انتهاست. این موجودات بی‌گناه بی‌آنکه جنایتی مرتکب شده باشند، در قفس انسان‌ها، زندانی شده‌اند. این غم و رنج، با دوربین و احساس عکاس، ثبت شده تا همه ما، شاهده رنج بی‌اندازه این حیوانات باشیم. میان میله‌های سرد آهنین می‌توان لحظه وحشت اسارت و اضطراب سفر‌های قاچاق و دلتنگی برای خانه و انتظاری بی‌پایان و ملال‌آور برای آزادی، که در ذهن‌شان بسیار دور از دسترس است را به وضوح دید. این گزارش تصویری تنها گوشه‌ای از اذیت و آزار حیواناتی را به تصویر می‌کشد که به خواست و انتخاب انسان، با خشونت از آغوش طبیعت ربوده شده و در قفس‌های سرد آهنین، غم و رنجی ابدی را به دوش می‌کشند. قاچاق حیات وحش تنها جابه‌جایی غیرقانونی چند حیوان نیست بلکه زنجیره‌ای از رنج و مرگ این حیوانات بی‌گناه است.
۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰
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برچسب ها: باغ حیوانات ، قاچاق حیوانات ، حیوانات ، باغ وحش
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