این گزارش تصویری، روایت چند میمون در قفس نیست. روایت سرنوشت شومی‌ست که از لحظه جدا شدن از زیستگاه و والدین این حیوانات آغاز می‌شود. سرنوشتی که نه به خواست آنها بلکه با انتخاب و به خواست انسان گرفته شده است. ثبتِ نگاهِ غمگینِ میمون‌های اسیر توسط عکاس فراتر از یک تصویر است و یادآور این حقیقت است که تجارت سیاه حیات‌وحش، زنجیره‌ای از مرگ و رنج بی‌انتهاست. این موجودات بی‌گناه بی‌آنکه جنایتی مرتکب شده باشند، در قفس انسان‌ها، زندانی شده‌اند. این غم و رنج، با دوربین و احساس عکاس، ثبت شده تا همه ما، شاهده رنج بی‌اندازه این حیوانات باشیم. میان میله‌های سرد آهنین می‌توان لحظه وحشت اسارت و اضطراب سفر‌های قاچاق و دلتنگی برای خانه و انتظاری بی‌پایان و ملال‌آور برای آزادی، که در ذهن‌شان بسیار دور از دسترس است را به وضوح دید. این گزارش تصویری تنها گوشه‌ای از اذیت و آزار حیواناتی را به تصویر می‌کشد که به خواست و انتخاب انسان، با خشونت از آغوش طبیعت ربوده شده و در قفس‌های سرد آهنین، غم و رنجی ابدی را به دوش می‌کشند. قاچاق حیات وحش تنها جابه‌جایی غیرقانونی چند حیوان نیست بلکه زنجیره‌ای از رنج و مرگ این حیوانات بی‌گناه است.