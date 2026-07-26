باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه فرهنگیان با هدف بکارگیری نخبگان در آموزش و پرورش اقدام به جذب نیرو کرد. با توجه به اینکه معلمان جزیی از سرمایههای این مرز و بوم هستند، اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای این طرح به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام، بنده منصور حیدری دشت ارژندی روستا زادهای از دیار مردم شهید پرور دشت ارژن استان فارس هستم و ترم هشت کارشناسی رشتهی الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز تحصیل میکنم. عرض بنده در رابطه با طرحهای جذب دانشجویان برتر در دانشگاه فرهنگیان هست که به سه شیوه بود شیوهی اول شیوهی دو مدرکی که فقط شامل رشتههای ریاضی، فیزیک، زیست، شیمی و کودکان استثنایی می شد.
شیوه دوم جذب در سال آخر کارشناسی برای دانشگاه فرهنگیان که یک سال اجرا شد و برای همان یک سال هم لغو شد و دیگر هم اجرا نشد.
شیوهی سوم جذب برای ارشد دانشگاه فرهنگیان که اجرا نشد. میخواستم درخواست کنم که اگر امکانش هست این طرحها اجرا شوند.. بنده الان ترم دوم کارشناسی ارشد ناپیوسته رشتهی علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز هستم و از طریق استعداد درخشان بدون آزمون با رتبه یک نتایج اولیه که اومده برای ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز قبول شدهام. میخواستم که اگر این طرح ارشد دانشگاه فرهنگیان اجرا شود، بنده هم ان شاءالله از این طرح استفاده کنم. بنده واقعا به معلمی علاقه دارم و میخواهم در آینده دانش آموزان، مثمر ثمر و مفید واقع شوم و نقش مثبتی را ایفا کنم.
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