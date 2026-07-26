باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرشید، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان، از اجرای گسترده برنامه‌های امدادی این جمعیت در آستانه برگزاری مراسم اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: در بخش خدمات برون‌مرزی، بیش از ۵۰ نیروی عملیاتی هلال‌احمر لرستان در کشور عراق مستقر شده‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات امدادی، نجات و پشتیبانی به زائران هستند.

وی افزود: در داخل کشور نیز تمامی ظرفیت‌های امدادی استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین بسیج شده است، به‌گونه‌ای که بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نیروی متخصص و آموزش‌دیده در قالب تیم‌های امداد و نجات، آماده ارائه خدمات هستند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به استقرار پایگاه‌های امدادی خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۵ پایگاه ثابت و موقت در مسیرهای تردد زائران و نقاط پیش‌بینی‌شده راه‌اندازی شده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به خدمات امدادی، پاسخگویی سریع و مؤثر انجام شود.

فرشید تأکید کرد: هلال‌احمر لرستان با بهره‌گیری از تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی، تلاش می‌کند تا سفری ایمن و آرام را برای زائران اربعین حسینی فراهم کرده و خدمات امدادی را با بالاترین کیفیت در داخل کشور و همچنین در خاک عراق ارائه دهد.