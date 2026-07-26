باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان تا پایان ماه جاری میلادی گزارش مفصلی درباره نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی در خاک سوریه به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

گوترش در نشست خبری خود در دمشق تأکید کرد که نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه «غیرقابل قبول» است و از رژیم صهیونیستی خواست به توافق سال ۱۹۷۴ پایبند باشد.

توافق ۱۹۷۴ میان سوریه و رژیم صهیونیستی امضا شد و بر اساس آن، این رژیم متعهد شده که آتش‌بس را حفظ کرده و از هرگونه اقدام نظامی در منطقه حائل تحت نظارت نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل خودداری کند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین هشدار داد که کمک‌های بشردوستانه این سازمان در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد از نیاز‌های مردم سوریه را تأمین می‌کند.

رژیم صهیونیستی از زمان خروج بشار اسد از سوریه در اواخر سال ۲۰۲۴، حملات و تهاجمات خود به جنوب این کشور را تشدید کرده است. این رژیم نیرو‌های خود را به منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل و همچنین به اعماق خاک سوریه منتقل کرده است.

اشغالگران همچنین در هفته‌های اخیر عملیات نظامی خود را در درعا و قنیطره تشدید کرده‌اند. قنیطره به دلیل هم‌مرزی با بلندی‌های جولان، برای رژیم اهمیت راهبردی دارد. درعا نیز به دلیل نزدیکی به مرز اردن و مسیر‌های ارتباطی جنوب سوریه، منطقه‌ای مهم برای کنترل تحرکات مرزی محسوب می‌شود.

در همین حال، سران این رژیم آشکارا از برنامه‌های خود برای حفظ و گسترش اشغال نظامی فراتر از ارتفاعات جولان لاف می‌زنند. یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اخیرا گفته است که تل‌آویو قصد دارد نیرو‌های خود را در بخشی از سوریه که اشغال کرده است، «برای مدت نامحدود» نگه دارد.

منبع: آناتولی