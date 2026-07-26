باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - یکی از تیمهای فعال در حوزه فناوری آموزشی با توسعه یک پلتفرم هوشمند، درصدد شفافسازی مسیرهای پیشرفت تحصیلی و حرفهای دانشجویان علوم پزشکی است؛ سامانهای که با تحلیل شرایط و اهداف هر فرد، نقشه راه اختصاصی برای دستیابی به موقعیتهایی مانند استعدادهای درخشان، پذیرش در دورههای تخصصی، مهاجرت تحصیلی و ارتقای رزومه علمی ارائه میدهد.
محمد محسن خدابنده سرپرست تیم در گفتوگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بسیاری از دانشجویان از همان ابتدای ورود به دانشگاه با ابهام در مسیر آینده خود مواجه هستند و با وجود آییننامهها و شیوهنامههای متعدد، تصویر روشنی از اقداماتی که باید برای رسیدن به اهدافشان انجام دهند، در اختیار ندارند.
وی افزود: این پلتفرم تلاش میکند با دریافت اطلاعات فردی، سوابق آموزشی و هدفگذاری کاربران، مسیر دستیابی به اهداف را بهصورت شخصیسازیشده طراحی کند. در این فرآیند، کاربر علاوه بر اطلاع از فاصله خود تا هدف، چکلیستهای اجرایی و برنامههای عملیاتی لازم برای هر مرحله را نیز دریافت میکند.
به گفته وی، تفاوت این سامانه با خدمات مشابه تنها در ارائه اطلاعات نیست، بلکه تلاش شده است تمامی مراحل اجرا، از برنامهریزی تا اقدام عملی، در قالب یک دستیار هوشمند در اختیار کاربران قرار گیرد. برای نمونه، اگر دانشجویی برای ارتقای رزومه خود نیازمند انتشار مقاله علمی باشد، سامانه مراحل انتخاب موضوع، تدوین پروپوزال، نگارش، انتخاب مجله، ارسال و انتشار مقاله را بهصورت مرحلهبهمرحله مدیریت و میزان پیشرفت او را نیز پایش میکند.
بنیانگذار این طرح همچنین از توسعه ابزار ارزیابی رزومه خبر داد و گفت: این ابزار با تطبیق اطلاعات کاربران با آییننامههای معتبر، میزان آمادگی افراد برای بهرهمندی از فرصتهایی مانند استعدادهای درخشان، جوایز علمی و برخی تسهیلات ملی را ارزیابی کرده و علاوه بر شناسایی نقاط ضعف، راهکارهای جبران آنها را نیز پیشنهاد میدهد.
وی با اشاره به رویکرد پلتفرمی این پروژه اظهار کرد: به جای تولید همه خدمات بهصورت مستقل، تلاش شده است ظرفیت مجموعههای تخصصی مختلف در حوزههایی مانند پژوهش، ثبت اختراع، نوآوری، مهارتهای بالینی، برنامهنویسی، هوش مصنوعی و آموزش زبان در کنار یکدیگر قرار گیرد تا کاربران متناسب با نیاز خود به خدمات تخصصی دسترسی پیدا کنند.
این فعال حوزه فناوری آموزشی با بیان اینکه نسخه اولیه سامانه هماکنون بهصورت پایلوت در اختیار گروهی از دانشجویان قرار دارد، گفت: در حال حاضر خدمات آموزشی و منتورینگ در همکاری با ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور در حال اجراست و بیش از ۲۷۰ دانشجو از دانشگاههای مختلف در فرآیند آزمایش و ارزیابی سامانه مشارکت دارند.
وی یکی از مهمترین چالشهای توسعه این محصول را جمعآوری دادههای معتبر دانست و افزود: هدف نهایی این است که با افزایش تعداد کاربران، الگوهای موفقیت دانشجویان در شرایط مشابه استخراج شود تا سامانه بتواند بر پایه تجربه واقعی افراد، پیشنهادهای دقیقتر و شخصیسازیشدهتری ارائه دهد.
به گفته وی، بسیاری از هزینههایی که دانشجویان در مسیر تحصیلی خود متحمل میشوند، صرفاً مالی نیست و اتلاف زمان، فشارهای روانی ناشی از انتخابهای نادرست و نبود تصویر روشن از آینده، از مهمترین چالشهای آنان به شمار میرود. این پلتفرم تلاش میکند با کاهش ابهام و هدایت هدفمند دانشجویان، بخشی از این هزینهها را کاهش دهد.
بنیانگذار این طرح درباره برنامههای آینده نیز گفت: تمرکز فعلی بر پاسخگویی به نیازهای دانشجویان علوم پزشکی است، اما در ادامه خدمات برای دانشجویان سایر رشتههای دانشگاهی نیز توسعه خواهد یافت. همچنین چشمانداز بلندمدت پروژه، حضور در بازارهای بینالمللی و ارائه خدمات هدایت تحصیلی و حرفهای در مقیاس جهانی است.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه این سامانه بر پایه دریافت بازخورد مستمر کاربران انجام میشود و مشارکت دانشجویان در استفاده از نسخههای آزمایشی، نقش تعیینکنندهای در بهبود کیفیت خدمات و طراحی قابلیتهای جدید خواهد داشت.