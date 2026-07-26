باشگاه خبرنگاران جوان - رضا زندی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: نظر به انتشار اخبار کذب در مورد آقای محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفهای این وزارت مبنی بر طرح شکایت کیفری علیه ایشان، بدینوسیله اعلام مینماید خبر منتشره خلاف واقع و کذب بوده و اقدامی غرضورزانه در جهت اخلال در روند جاری امور این وزارتخانه است.
وی افزود: لذا از آنجا که خبر کذب فوقالذکر، برخلاف رویه حرفهای رسانهای و بدون انجام تحقیقات لازم و بررسی تمامی جوانب و ابعاد مختلف موضوع، منتشر شده، به منظور تنویر افکار عمومی بدینوسیله رسماً خبر منتشره تکذیب میشود.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: بدیهی است حق قانونی این دستگاه جهت پیگیری کیفری مسئولین منتشر کننده خبر فوق محفوظ میباشد.