مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان انتشار برخی شایعات پیرامون معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا زندی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: نظر به انتشار اخبار کذب در مورد آقای محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای این وزارت مبنی بر طرح شکایت کیفری علیه ایشان، بدینوسیله اعلام می‌نماید خبر منتشره خلاف واقع و کذب بوده و اقدامی غرض‌ورزانه در جهت اخلال در روند جاری امور این وزارتخانه است.

وی افزود: لذا از آنجا که خبر کذب فوق‌الذکر، برخلاف رویه حرفه‌ای رسانه‌ای و بدون انجام تحقیقات لازم و بررسی تمامی جوانب و ابعاد مختلف موضوع، منتشر شده، به منظور تنویر افکار عمومی بدین‌وسیله رسماً خبر منتشره تکذیب می‌شود.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: بدیهی است حق قانونی این دستگاه جهت پیگیری کیفری مسئولین منتشر کننده خبر فوق محفوظ می‌باشد.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، شروین اسبقیان
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