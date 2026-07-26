بزرگترین شهرک ویلایی کشور در سایت پرنیان قم در حالی در آستانه تحویل به متقاضیان قرار گرفته که مدیر اجرایی طرح، از پیشرفت فیزیکی و انتخاب واحد بیش از ۹۵ درصد از مجموع واحدها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -سجاد شادمان، مدیر طرح احداث شهرک پرنیان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت این طرح گفت:روند انتخاب واحد برای بیش از ۹۵ درصد از مجموع ۳۱۵۰ واحد در حال ساخت در مرحله اول این شهرک، با موفقیت انجام شده است. به گفته وی، این آمار در نوع خود برای یک پروژه با این وسعت، کم سابقه بوده و نشان از اعتماد عمومی به زمانبندی اجرایی طرح دارد.

مدیر این طرح افزود: طبق برنامه ریزی صورتگرفته، فرایند تحویل کلید واحدها از اوایل ماه آینده به صورت پلکانی و مرحله بندی شده آغاز خواهد شد تا فرصت کافی برای بازدید و کنترل نهایی توسط متقاضیان فراهم شود. بازدیدهای مردادماه، آخرین فرصت برای انتخاب نهایی واحدها پیش از امضای قرارداد قطعی تحویل محسوب میشود.

او گفت:برخلاف بسیاری از پروژه های مشابه مسکن که واحدها را با تحویل کلید،تکمیل شده ارائه می دهند، واحدهای یک طبقه ویلایی پرنیان به صورت سفتکاری (اسکلت، سقف، دیوارچینی) و نمای کامل (نماکاری) تحویل داده خواهند شد و باقی مراحل تکمیلی شامل تأسیسات داخلی، کفپوش، سرویسهای بهداشتی و دکوراسیون بر عهده خود متقاضی خواهد بود.

شادمان در پایان با اشاره به آمادگی کامل زیرساختهای شهری این شهرک تأکید کرد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا تحویل واحدها با بالاترین کیفیت سفتکاری و نما انجام شود و خانواده ها بتوانند از ماه آینده، روند تکمیل نهایی خانه های خود را آغاز کنند.

این سبک تحویل که در نگاه نخست ممکن است برای برخی خریداران چالش برانگیز به نظر برسد، اما از منظر کارشناسی، مزیت های غیرقابل انکاری همچون کاهش هزینه تمامشده نهایی برای خریدار (حذف سود پیمانکاران داخلی)،امکان شخصی سازی کامل واحد بر اساس سلیقه و بودجه خانواده و تسریع در روند تحویل به دلیل حذف مراحل پایانی زمانبر دارد.

در حالی که گروهی از متقاضیان این مدل را فرصتی برای ساخت خانه ای متناسب با رویاهایشان توصیف می کنند، برخی کارشناسان حوزه مسکن هشدار می دهند که این روش نیازمند نظارت دقیق بر رعایت استانداردهای تأسیسات توسط مالکان جدید است تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

به نظر می رسد تابستان امسال برای ۳ هزار خانواده قمی، پایان یک دوره انتظار و آغاز فصل جدیدی از زندگی در بزرگترین سایت ویلایی ایران خواهد بود. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا الگوی تحویل ناتمام، به مزیت رقابتی پرنیان تبدیل می شود یا چالش های تازهای پیش روی مالکان خواهد گذاشت؟ پاسخ این سؤال را باید در ماه های آینده و پس از آغاز فرایند تکمیل توسط خود متقاضیان جستوجو کرد.