مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، گفت:بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور از طریق گاز تأمین می‌شود و حتی تولید برق نیز وابستگی بالایی به این حامل انرژی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی‌اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، در گفت‌وگویی با رادیو اقتصاد با اشاره به ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: ایران طی سال‌های گذشته با ناترازی در حوزه انرژی مواجه بوده و بخش عمده این ناترازی به حوزه گاز طبیعی مربوط می‌شود، چرا که بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور از طریق گاز تأمین می‌شود و حتی تولید برق نیز وابستگی بالایی به این حامل انرژی دارد.

وی افزود: در شرایط کنونی و با توجه به برخی محدودیت‌ها و اتفاقات رخ داده در حوزه پالایش و تأمین انرژی، لازم است اقدامات مؤثری برای عبور از شرایط اضطراری و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گیرد.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف گفت: مشارکت مردم در صرفه‌جویی، اصلاح و نوسازی تجهیزات مصرف‌کننده انرژی و همچنین اجرای اقدامات مدیریتی، سه محور اصلی کاهش مصرف انرژی هستند که هر یک به طور متوسط می‌توانند حدود یک‌سوم صرفه‌جویی مورد نیاز را محقق کنند.

رجبی تصریح کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اقدامات مدیریتی ساده، از جمله تنظیم عملکرد موتورخانه‌ها و استفاده از تجهیزات کنترلی، نقش قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی دارد و در کنار آن، بهینه‌سازی تجهیزات و فرهنگ‌سازی مصرف نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به الگوی مصرف گاز در فصول مختلف سال خاطرنشان کرد: مصرف گاز بخش خانگی در فصل تابستان عمدتاً به پخت‌وپز محدود است، اما با کاهش دمای هوا در فصل سرد، مصرف به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد و در برخی روزهای زمستان از مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز نیز عبور می‌کند.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران در ادامه با بیان اینکه گاز طبیعی یک کالای ارزشمند اقتصادی است، اظهار کرد: قیمت هر مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که قیمت آن در بخش کشاورزی و گلخانه‌ها حدود ۷۰ تا ۱۰۰ تومان، در بخش خانگی برای مشترکان پله‌های پایین مصرف حداکثر حدود ۴۰۰ تومان و در صنایع فولادی و پتروشیمی به چند هزار تومان می‌رسد. همچنین روز گذشته هر مترمکعب گاز در بورس انرژی با قیمتی بیش از ۲۵ هزار تومان معامله شده است.

وی تأکید کرد: هر میزان صرفه‌جویی در بخش‌های غیرمولد به ویژه بخش خانگی، این امکان را فراهم می‌کند که گاز طبیعی در اختیار بخش‌های مولد اقتصادی قرار گیرد و به رونق تولید و اقتصاد کشور کمک کند.

رجبی با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرد سال گفت: اکنون بهترین زمان برای انجام اقدامات پیشگیرانه و بهینه‌سازی مصرف انرژی است و باید پیش از آغاز فصل سرما نسبت به تنظیم موتورخانه‌ها، تعمیر و بهینه‌سازی تجهیزات گرمایشی و عایق‌سازی ساختمان‌ها اقدام شود.

وی همچنین از ظرفیت شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه خدمات انرژی خبر داد و افزود: شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند با ارائه خدماتی نظیر تنظیم موتورخانه‌ها، تعمیر تجهیزات، تعویض در و پنجره‌های غیراستاندارد و عایق‌سازی ساختمان‌ها، نقش مهمی در کاهش مصرف گاز ایفا کنند و هزینه‌های اجرای این طرح‌ها نیز از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از کاهش مصرف انرژی قابل تأمین است.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران در پایان بر ضرورت مشارکت مردم و بهره‌گیری از راهکارهای علمی و مدیریتی برای مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف گاز تنها به فرهنگ‌سازی محدود نمی‌شود و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فنی، مدیریتی و اقتصادی می‌تواند کشور را در عبور از ناترازی انرژی و تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال یاری کند.

 

برچسب ها: گاز ، تولید گاز
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