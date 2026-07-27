باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره وضعیت سهام عدالت اظهار کرد: سهام عدالت متعلق به همه مردم، بهویژه اقشار کمتوان و افرادی است که سالها چشمانتظار استفاده واقعی از این دارایی بودهاند، اما متأسفانه دولتهای مختلف از زمانی که این طرح بر اساس فلسفه اصلی خود شکل گرفت، به آن عمل نکردند.
وی افزود: فلسفه سهام عدالت این بود که مردم بتوانند مالک واقعی دارایی خود باشند و درباره آن تصمیم بگیرند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و اختیار واقعی از مردم گرفته شد. سالهاست که این دارایی در اختیار مردم قرار دارد، اما آنگونه که یک مالک واقعی باید بتواند درباره مال خود تصمیم بگیرد، امکان مدیریت، واگذاری یا استفاده از آن را نداشتهاند.
سلیمی با انتقاد از این رویکرد گفت: برخی مطرح میکنند که مردم توان مدیریت سهام عدالت را ندارند، اما این نگاه درست نیست. اگر مردم را مالک میدانیم، باید حقوق مالکانه آنها را نیز به رسمیت بشناسیم. مالک واقعی میتواند درباره دارایی خود تصمیم بگیرد؛ میتواند آن را نگه دارد، واگذار کند یا به شکل دیگری مدیریت کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: اختلافاتی که امروز میان دستگاههای مختلف از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر مجموعهها درباره سهام عدالت وجود دارد، موضوع قابل تأملی است. باید به سمتی حرکت کنیم که مردم به معنای واقعی کلمه مالک سهام عدالت باشند، نه اینکه فقط نام مالک روی برگهها باشد.
وی تصریح کرد: اگر تصور کنیم مردم نیازمند قیم هستند و دیگران باید به جای آنها درباره اموالشان تصمیم بگیرند، این شبیه رفتار ولی با صغیر است؛ در حالی که مردم، افراد عاقل و رشیدی هستند و باید اجازه داده شود درباره اموال خود تصمیم بگیرند.
سلیمی در پایان تأکید کرد: سهام عدالت باید از یک مالکیت اسمی خارج شود و به مالکیت واقعی مردم تبدیل شود تا افراد بتوانند درباره دارایی خود تصمیمگیری کنند. این همان هدفی است که از ابتدا برای این طرح در نظر گرفته شده بود.