سفیر آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که ترامپ با توقف حملات، به مذاکرات با ایران فرصت داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با توقف حملات علیه ایران «کمی فضا» برای دیپلماسی ایجاد کرده است.

والتز در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت: «او به مذاکرات فرصت داده است تا پیش از تصمیم‌گیری درباره احتمال انجام اقدامات نظامی بیشتر، روند گفت‌و‌گو‌ها ادامه یابد».

صبح امروز، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران و عمان گفت‌و‌گو‌هایی درباره تنگه هرمز داشته‌اند و این مذاکرات «سازنده» بوده و «پیشرفت‌هایی داشته است».

به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، در این جلسه «دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکار‌های عملیاتی برای عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز تبادل نظر کردند».

در ادامه، شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از منابع خود گزارش داد که مذاکرات ایران و عمان درباره «بازگشایی تنگه هرمز» «در حال پیشرفت» است.

آمریکا در دو شب گذشته حملات خود علیه ایران را متوقف کرده است.

به گزارش گاردین، جی. دی. ونس، معاون ترامپ و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز جمعه در جلسه‌ای در دفتر بیضی شکل به ترامپ در مورد خطرات کمپین نظامی جدید علیه ایران هشدار دادند. سپس ترامپ به ارتش دستور داد حملات جدید را لغو کند.

گفته شده کین به ترامپ در مورد کاهش ذخایر مهمات، که شامل رهگیر‌های موشک پاتریوت و سلاح‌های تهاجمی مانند موشک‌های کروز تاماهاک می‌شود، هشدار داده است.

در ادامه، ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت: «ما همین الان با [ایرانی‌ها] در حال مذاکره هستیم. فکر می‌کنم با گذشت روزها، آنها جدی‌تر و جدی‌تر می‌شوند. ما آماده‌ایم، آماده‌ایم، با آنها صحبت می‌کنیم.»

منبع: برکینگ نیوز / گاردین