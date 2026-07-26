باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر دریایی اظهار کرد: بازسازی هنرمندانه با به تصویر کشیدن آثار تخریب و جنگ از جمله دو تخته‌سیاه خاموش و نمادین و دیگر المان‌های مرتبط، روایتگر رنج و مظلومیت کودکانی است که قربانی اصلی جنگ‌ها و منازعات هستند و صدای آنان کمتر شنیده می‌شود.

وی هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ عاشورا و آگاهی‌بخشی نسبت به رنج کودکان در جنگ عنوان کرد و افزود: این موکب تنها یک نمایش بصری نیست، بلکه تلاشی برای بازگو کردن روایت خاموش کودکانی است که زندگی، آموزش و آینده آنان زیر سایه جنگ و ویرانی قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به نقش هنرمندان در اجرای این اثر فرهنگی، تصریح کرد: این موکب با همت جمعی از هنرمندان و خادمان فرهنگ و هنر برپا شده و تلاش دارد زائران اربعین را به تأمل در پیام‌های انسانی و شنیدن روایت بی‌صدای کودکان جنگ فرا بخواند.

دریایی ادامه داد: این اثر فرهنگی و هنری که در مسیر تردد زائران اربعین در مرز باشماق جانمایی شده، توانسته است نگاه‌ها و اندیشه‌های بسیاری را به سوی تراژدی فراموش‌نشدنی کوچک‌ترین قربانیان جنگ جلب کند.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد هنری نشان می‌دهد هنر می‌تواند پلی برای انتقال پیام‌های انسانی و عاشورایی باشد و یادآور این حقیقت تلخ است که صلح و امنیت، آرزوی دیرینه کودکانی است که صدایشان در هیاهوی جنگ‌ها گم می‌شود.