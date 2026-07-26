مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برپایی موکب فرهنگ و هنر در مرز باشماق خبر داد و گفت: این موکب با اجرای یک اثر مفهومی و تأمل‌برانگیز، بازسازی نمادین یک کلاس درس ویران‌شده در میناب را در معرض دید زائران اربعین قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر دریایی  اظهار کرد: بازسازی هنرمندانه با به تصویر کشیدن آثار تخریب و جنگ از جمله دو تخته‌سیاه خاموش و نمادین و دیگر المان‌های مرتبط، روایتگر رنج و مظلومیت کودکانی است که قربانی اصلی جنگ‌ها و منازعات هستند و صدای آنان کمتر شنیده می‌شود.

وی هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ عاشورا و آگاهی‌بخشی نسبت به رنج کودکان در جنگ عنوان کرد و افزود: این موکب تنها یک نمایش بصری نیست، بلکه تلاشی برای بازگو کردن روایت خاموش کودکانی است که زندگی، آموزش و آینده آنان زیر سایه جنگ و ویرانی قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به نقش هنرمندان در اجرای این اثر فرهنگی، تصریح کرد: این موکب با همت جمعی از هنرمندان و خادمان فرهنگ و هنر برپا شده و تلاش دارد زائران اربعین را به تأمل در پیام‌های انسانی و شنیدن روایت بی‌صدای کودکان جنگ فرا بخواند.

دریایی ادامه داد: این اثر فرهنگی و هنری که در مسیر تردد زائران اربعین در مرز باشماق جانمایی شده، توانسته است نگاه‌ها و اندیشه‌های بسیاری را به سوی تراژدی فراموش‌نشدنی کوچک‌ترین قربانیان جنگ جلب کند.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد هنری نشان می‌دهد هنر می‌تواند پلی برای انتقال پیام‌های انسانی و عاشورایی باشد و یادآور این حقیقت تلخ است که صلح و امنیت، آرزوی دیرینه کودکانی است که صدایشان در هیاهوی جنگ‌ها گم می‌شود.

برچسب ها: کردستان ، یاد شهدا ، صلح وامنیت ، کلاس درس
خبرهای مرتبط
مرز باشماق آماده میزبانی از زائران اربعین؛ انتقال رایگان زائران تا سلیمانیه عراق
هیچ دغدغه امنیتی در مرز باشماق وجود ندارد/ پارکینگ‌ها در نزدیکی پایانه مرزی پیش‌بینی شده است
️آمادگی کامل پایانه مرزی باشماق برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
داستان تمام نشدنی سگ‌های ولگرد؛ کودک ۲ ساله سنندجی قربانی جدید
کشاورزان کردستانی بهای گندم خود را به‌صورت کامل و نقدی دریافت خواهند کرد
آخرین اخبار
کشاورزان کردستانی بهای گندم خود را به‌صورت کامل و نقدی دریافت خواهند کرد
داستان تمام نشدنی سگ‌های ولگرد؛ کودک ۲ ساله سنندجی قربانی جدید
کردستان آماده میزبانی از زائران اربعین در مرز باشماق
آغاز مطالعات سیستماتیک در سایت فسیلی دهگلان؛ گنجینه‌ای ۷ تا ۹ میلیون ساله در کردستان
روایت بی‌صدای کودکانِ جنگ؛ وقتی کلاس درس میناب در مسیر اربعین زنده می‌شود
تکمیل پرونده ثبت جهانی غار-معبد کرفتو با مشارکت ۱۵ تیم پژوهشی
هشدار نارنجی هواشناسی در کردستان؛ دمای هوا در برخی مناطق به ۴۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد
خودکفایی استان کردستان در درمان سرطان و پیشی گرفتن از میانگین کشوری در بخش سوختگی