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برداشت هندوانه چاف در استان گیلان

برداشت هندوانه چاف در استان گیلان
عکاس الهه فلاح
تاریخ انتشار ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ ۰۹:۰۰
کد خبر
۹۱۱۲۶۴۷
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چاف در شهرستان لنگرود استان سر سبز گیلان، یکی از قطب‌های مهم تولید محصول هندوانه در کشور، روز‌های برداشت را سپری می‌کند. کشت این محصول همه ساله از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت انجام می‌شود و برداشت آن نیز از اواسط تیر آغاز و تا اوایل شهریور ادامه دارد. در حال حاضر، بیش از ۸۰۰ خانوار لنگرودی در زمینه کشت و تولید هندوانه فعالیت دارند. مجموع اراضی زیر کشت این محصول در استان ۳ هزار هکتار برآورد می‌شود که پیش‌بینی می‌رود کشاورزان گیلانی امسال حدود ۷۰ هزار تن محصول هندوانه برداشت کنند. علاوه بر لنگرود، شهرستان‌های رشت، صومعه‌سرا، لاهیجان، انزلی و تالش نیز از دیگر مناطق عمده کشت هندوانه در استان به شمار می‌روند و کشاورزان این مناطق نیز سهم قابل‌توجهی در تولید سالانه این محصول دارند. گفتنی است شهرستان لنگرود، رتبه اول هندوانه‌کاری را در سطح استان گیلان در اختیار دارد.

برداشت هندوانه چاف در استان گیلان

چاف در شهرستان لنگرود استان سر سبز گیلان، یکی از قطب‌های مهم تولید محصول هندوانه در کشور، روز‌های برداشت را سپری می‌کند. کشت این محصول همه ساله از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت انجام می‌شود و برداشت آن نیز از اواسط تیر آغاز و تا اوایل شهریور ادامه دارد. در حال حاضر، بیش از ۸۰۰ خانوار لنگرودی در زمینه کشت و تولید هندوانه فعالیت دارند. مجموع اراضی زیر کشت این محصول در استان ۳ هزار هکتار برآورد می‌شود که پیش‌بینی می‌رود کشاورزان گیلانی امسال حدود ۷۰ هزار تن محصول هندوانه برداشت کنند. علاوه بر لنگرود، شهرستان‌های رشت، صومعه‌سرا، لاهیجان، انزلی و تالش نیز از دیگر مناطق عمده کشت هندوانه در استان به شمار می‌روند و کشاورزان این مناطق نیز سهم قابل‌توجهی در تولید سالانه این محصول دارند. گفتنی است شهرستان لنگرود، رتبه اول هندوانه‌کاری را در سطح استان گیلان در اختیار دارد.
۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰
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برچسب ها: گیلان ، رشت ، چاف لنگرود
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
سید اسفندیار خسروی
۰۳:۰۲ ۰۶ مرداد ۱۴۰۵
خودرو کشاورزان هیچکدام پلاک نداشتند با تشکر
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
محصولات کشاورزی و گوشتی و لبنیاتی مناطق مردابی آلوده و مضره
۳
۰
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