برداشت هندوانه چاف در استان گیلان

چاف در شهرستان لنگرود استان سر سبز گیلان، یکی از قطبهای مهم تولید محصول هندوانه در کشور، روزهای برداشت را سپری میکند. کشت این محصول همه ساله از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت انجام میشود و برداشت آن نیز از اواسط تیر آغاز و تا اوایل شهریور ادامه دارد. در حال حاضر، بیش از ۸۰۰ خانوار لنگرودی در زمینه کشت و تولید هندوانه فعالیت دارند. مجموع اراضی زیر کشت این محصول در استان ۳ هزار هکتار برآورد میشود که پیشبینی میرود کشاورزان گیلانی امسال حدود ۷۰ هزار تن محصول هندوانه برداشت کنند. علاوه بر لنگرود، شهرستانهای رشت، صومعهسرا، لاهیجان، انزلی و تالش نیز از دیگر مناطق عمده کشت هندوانه در استان به شمار میروند و کشاورزان این مناطق نیز سهم قابلتوجهی در تولید سالانه این محصول دارند. گفتنی است شهرستان لنگرود، رتبه اول هندوانهکاری را در سطح استان گیلان در اختیار دارد.