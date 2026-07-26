باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ویژگی بارز افراد امیدوار + فیلم

افراد امیدوار دارای ویژگی‌های خاصی هستند.

افراد امیدوار دارای ویژگی‌های خاصی هستند و تلاش می‌کنند تا گلایه ها را کنار گذاشته و نگاه مثبتی به اطراف و جامعه داشته باشند. در همین رابطه مهدی طباطبایی‌فر، روانشناس در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
ویژگی بارز افراد امیدوار + فیلم
young journalists club

سلامت روان چیست؟ + فیلم

ویژگی بارز افراد امیدوار + فیلم
young journalists club

جهانی که انسان را به سمت داشتن می‌برد لذت را از بین می‌‌برد + فیلم

ویژگی بارز افراد امیدوار + فیلم
young journalists club

عقایدتان را به فرزندانتان تحمیل نکنید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم
۱۲۱۲

حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم
۸۵۶

حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم
۶۶۱

حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم
۶۰۰

بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم
۵۴۰

هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha