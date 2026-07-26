باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «علیاکبر جاویدان» روز یکشنبه در بازدید از پایانه مرزی خسروی با اشاره به وضعیت مطلوب این مرز اظهار کرد: امروز توفیق شد در استان کرمانشاه و مرز بینالمللی خسروی حضور پیدا کنیم، از شرایط پایانه مرزی بازدید داشته باشیم و با زائران عزیز دیدار کنیم.
وی با قدردانی از اقدامات انجام شده در مرز خسروی افزود: شرایط زیرساختی این مرز بسیار مناسب است و باید به مسوولان پرتلاش استان کرمانشاه خداقوت گفت که نسبت به سالهای گذشته تحول بزرگی در توسعه زیرساختها، پارکینگها، راههای دسترسی، امکانات رفاهی، سایهبانها و سایر خدمات مورد نیاز زائران ایجاد شده است.
فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به استقرار کامل نیروهای انتظامی و مرزبانی در گیتهای خروجی و ورودی مرز خسروی گفت: همکاران ما در مجموعه انتظامی و مرزبانی در محل حضور دارند و با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، فرآیند عبور زائران با سرعت انجام میشود، بهگونهای که هر زائر تنها در سه تا چهار ثانیه از گیت عبور میکند.
جاویدان این سرعت را نتیجه هوشمندسازی پلیس و برنامهریزی برای تسهیل تردد زائران اربعین دانست و افزود: همه اقدامات با هدف کاهش زمان انتظار و ارائه خدمات مناسب به زائران انجام شده است.
او خاطرنشان کرد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران، مرزهای عزت، اقتدار و آبروی نظام هستند و مرزبانان با تمام توان از این مرزها حراست و امنیت تردد زائران و مردم را تأمین میکنند.