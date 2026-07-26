باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان سفر دو روزه خود به سوریه خواستار لغو تمامی تحریم‌هایی شد که تا کنون علیه این کشور اعمال شده است.

گوترش در نشست خبری خود در دمشق گفت: «از اقداماتی که موجب کاهش تحریم‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای بهبود اقتصادی سوریه شده استقبال می‌کنم، اما همه این تحریم‌ها باید فوراً لغو شوند».

او افزود: «سازمان ملل در این مقطع حساس کنار مردم سوریه ایستاده است و من با قوی‌ترین درخواست ممکن از جامعه جهانی آمده‌ام؛ درخواستی برای انجام همه تلاش‌ها جهت حمایت از مردم سوریه و دولت این کشور».

او گفت: «سوریه امروز در یک نقطه عطف قرار دارد. این کشور به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و باید برای بازگرداندن خدمات اساسی، بازسازی زیرساخت‌ها و احیای معیشت مردم حمایت شود».

گوترش همچنین تأکید کرد سوریه به کمک برای «بازگشت امن، داوطلبانه و همراه با کرامت پناهجویان و آوارگان داخلی» نیاز دارد.

از زمان تشکیل دولت موقت سوریه، کشور‌های غربی از جمله آمریکا اعلام کرده‌اند که بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه را کاهش می‌دهند، اما سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این کشور همچنان محتاط هستند.

از سوی دیگر، بانک جهانی نیز هزینه بازسازی سوریه پس از جنگ را حدود ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.

گوترش نخستین دبیرکل سازمان ملل است که پس از بان‌کی‌مون در سال ۲۰۰۹، به این کشور سفر می‌کند.

منبع: رویترز