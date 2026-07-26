گوترش در پایان سفر به سوریه خواستار لغو فوری تحریم‌ها و کمک به احیای اقتصاد و بازگشت آوارگان سوریه‌ای شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان سفر دو روزه خود به سوریه خواستار لغو تمامی تحریم‌هایی شد که تا کنون علیه این کشور اعمال شده است.

گوترش در نشست خبری خود در دمشق گفت: «از اقداماتی که موجب کاهش تحریم‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای بهبود اقتصادی سوریه شده استقبال می‌کنم، اما همه این تحریم‌ها باید فوراً لغو شوند». 

او افزود: «سازمان ملل در این مقطع حساس کنار مردم سوریه ایستاده است و من با قوی‌ترین درخواست ممکن از جامعه جهانی آمده‌ام؛ درخواستی برای انجام همه تلاش‌ها جهت حمایت از مردم سوریه و دولت این کشور». 

او گفت: «سوریه امروز در یک نقطه عطف قرار دارد. این کشور به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و باید برای بازگرداندن خدمات اساسی، بازسازی زیرساخت‌ها و احیای معیشت مردم حمایت شود».

گوترش همچنین تأکید کرد سوریه به کمک برای «بازگشت امن، داوطلبانه و همراه با کرامت پناهجویان و آوارگان داخلی» نیاز دارد.

از زمان تشکیل دولت موقت سوریه، کشور‌های غربی از جمله آمریکا اعلام کرده‌اند که بخشی از تحریم‌ها علیه سوریه را کاهش می‌دهند، اما سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این کشور همچنان محتاط هستند.

از سوی دیگر، بانک جهانی نیز هزینه بازسازی سوریه پس از جنگ را حدود ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.

گوترش نخستین دبیرکل سازمان ملل است که پس از بان‌کی‌مون در سال ۲۰۰۹، به این کشور سفر می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، سوریه ، لغو تحریم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
دبیر کل سازمان ملت آمریکا برای ما همچین درخواست هائی نداره؟!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
پس این بیشرف چرا خواستار لغو تمامی تحریم ها ایران نیست
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
نشسته و فقط بیانیه می دهد! از سازمان ملل آمریکایی چه توقعی است آخه! وضعیت غزه گویای موثر بودن این سازمان بی ملل است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
دبیر کل چرا زمان اسد این تقاضا را نمی کرد اگر دلش به حال مردم سوریه می سوخت
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
بی خاصیت ترین نهاد ببن المللی و بی خاصیت و بیچاره ترین و زبون ترین فرد یک نهاد بین المللی...
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
گم شه مردک بی مصرف
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
مثلاً می خواد بگه من سازمان مللم برای خودم کسی هستم و دنبال امنیت جهانی هستم، مردک بی خاصیت
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
الکلی بی خاصیت برو بمیر
۰
۵
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