باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت پدر از منش، سیره و خاطرات شهید میثم بقرایی + فیلم

پدر شهید بقرایی خاطراتی را از فرزند خود بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت ابوالفضل بقرایی، پدر شهید میثم بقرایی از منش، سیره و خاطرات یادهایی از سبک زندگی ایشان را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

 بقرایی، شهید مدافع وطن بود که طی جنگ تحمیلی دوم به دست رژیم پلید صهیونیستی به شهادت رسید.

مطالب مرتبط
روایت پدر از منش، سیره و خاطرات شهید میثم بقرایی + فیلم
young journalists club

تجمع بزرگ هیئت نوجوانان آرمانی شهر ری + فیلم

روایت پدر از منش، سیره و خاطرات شهید میثم بقرایی + فیلم
young journalists club

حضور اژه‌ای در حرم حضرت معصومه (س) و مزار شهیدان لاریجانی، موسوی و علمای مرحوم + فیلم

روایت پدر از منش، سیره و خاطرات شهید میثم بقرایی + فیلم
young journalists club

بازدید رهبر شهید انقلاب از بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب (ع) در سال ۱۳۶۷ با روپوش پزشکی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم
۱۲۱۲

حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم
۸۵۶

حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم
۶۶۱

حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم
۶۰۰

بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم
۵۴۰

هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha