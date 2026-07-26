روایت پدر از منش، سیره و خاطرات شهید میثم بقرایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u0628\u0642\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u067e\u062f\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u062b\u0645 \u0628\u0642\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0634\u060c \u0633\u06cc\u0631\u0647 \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0627\u062a \u06cc\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\u0628\u0642\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u0648\u0637\u0646 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0637\u06cc \u062c\u0646\u06af \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u067e\u0644\u06cc\u062f \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n