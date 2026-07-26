باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - همزمان با هفته ملی مهارت مراسمی با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، فرماندار سلماس و جمعی از رؤسای ادارات شهرستان در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای سلماس برگزار شد.

مصطفی‌نژاد معاون آموزشی اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی ضمن تبریک هفته ملی مهارت اظهار کرد: هفته ملی مهارت، فرصتی برای یادآوری این واقعیت است که سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، زمینه‌ساز اشتغال، تولید، کارآفرینی و توسعه پایدار خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل گفت: در حال حاضر نوجوانان و جوانان ۱۶ تا ۲۱ ساله در ۴۰ رشته مهارتی برای حضور در المپیادهای ملی و بین‌المللی مهارت آماده رقابت هستند.

یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی از تخصیص و تحقق سی میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و بر حمایت از آموزش‌های مهارتی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اشتغال تأکید کرد.

محمد فتحی فرماندار سلماس با بیان اینکه تعهد اشتغال شهرستان در سال جاری یک‌هزار و ۵۶ نفر است اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال، حدود ۲۰ درصد از این تعهد محقق شده و برنامه‌ریزی برای تحقق کامل آن با همکاری دستگاه‌های اجرایی ادامه دارد.

در این مناسبت، کارآفرینانی که با بهره‌گیری از آموزش‌های مهارتی وارد بازار کار شده‌اند، از تجربه خود در راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دیگران سخن گفتند.

کارآفرینانی که برخی از آنان موفق به کسب عناوین ملی و استانی شده‌اند تأکید کردند: آموزش‌های مهارتی نقش مهمی در تبدیل ایده به کسب‌وکار و دستیابی به اشتغال پایدار داشته است.

در پایان این مراسم، بر نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اشتغال، توانمندسازی جوانان و رونق تولید تأکید شد و ظرفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گرفت.