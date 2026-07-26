مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در دیدار سرکنسول فدراسیون روسیه در گیلان، تهاجم نظامی اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرگئی آذراف، سرکنسول فدراسیون روسیه در استان گیلان امروز با حضور در منطقه آزاد انزلی با مدیرعامل سازمان دیدار و گفتوگو کرد.
مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار با ابراز تأسف و محکومیت نسبت به تهاجم نیروهای اوکراینی به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای کاسپین که منجر به شهادت یک ملوان و مجروح شدن ۳ نفر دیگر شد، بر ضرورت توجه جدی به امنیت ترددهای دریایی در این پهنه آبی تأکید کرد. او همچنین از موضع رسمی فدراسیون روسیه در قبال حملات صورت گرفته به بنادر شمالی قدردانی کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه با قدردانی از تحرک، پیگیری و رویکرد فعال سرکنسول فدراسیون روسیه در گیلان در مدت کوتاه آغاز مسئولیتش، این حضور را زمینهساز تقویت مناسبات دوجانبه اعلام کرد و گفت: ظرفیتهای متنوع منطقه آزاد انزلی در زمینههای تجاری، ترانزیتی و بینالمللی، فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات اقتصادی و ایجاد فرصتهای همکاری مشترک تجاری میان فعالان دو طرف بوده، چراکه مزایا و اختیارات قانونی مناطق آزاد بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای ایران و روسیه هستند.
طاعتیمقدم توسعه همکاریها به منظور افزایش میزان حملونقل دریایی را از الزامات تقویت روابط اقتصادی دو کشور بیان کرد و با اشاره به ظرفیتهای فرودگاه سردار جنگل، بر گسترش فعالیتهای هوایی و راهاندازی و پشتیبانی از پروازهای منظم میان استان گیلان و مقاصد روسیه تأکید کرد. او تکمیل راهآهن چابهار و فعالسازی هرچه بیشتر کریدور بینالمللی شمال - جنوب را از زیرساختهای مهم تقویت مبادلات منطقهای دانست و افزود: این مسیر میتواند نقش مؤثری در انتقال کالا میان روسیه، ایران و بازارهای هدف از جمله هند ایفا کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین مبادله گردشگر دریایی و گسترش همکاریهای فرهنگی در حوزههایی همچون غذا، پوشاک، تئاتر و ادبیات را از دیگر زمینههای قابل توسعه در روابط میان دو طرف برشمرد و بر بهرهگیری از مشترکات فرهنگی برای تعمیق و تنوع بخشی به مناسبات دو کشور تأکید کرد.
ضرورت تقویت زیرساختهای همکاری اقتصادی دو کشور
در این نشست، همچنین مجید فاتحی، عضو هیئتمدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای همکاری اقتصادی، بر گسترش تعاملات بانکی و استفاده بیشتر از ظرفیت بانکهای فعال در روابط دو کشور از جمله «میربیزنس بانک» و «وی تی بی» تأکید کرد.
او همچنین حمایت بیشتر طرف روس از استمرار و افزایش پرواز منظم میان رشت و آستراخان را یکی از نیازهای مهم توسعه روابط اقتصادی و تجاری بیان کرد و افزود: با توجه به اتصال ریلی مجتمع بندری کاسپین به خطوط ریل سراسری ایران و فعال بودن کریدور شمال ـ جنوب در منطقه آزاد انزلی، بستر مناسبی برای افزایش تبادلات کالا و بهرهبرداری بیشتر از این ظرفیت راهبردی جهت افزایش همکاریها فرآهم شده است.
منطقه آزاد انزلی، دروازه توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه
سرگئی آذراف، سرکنسول فدراسیون روسیه در استان گیلان هم در این دیدار با اعلام آمادگی برای توسعه همکاریها، هدف از حضور خود در منطقه آزاد انزلی را آشنایی بیشتر با ظرفیتهای گیلان و این منطقه راهبردی اعلام و بر لزوم تقویت ارتباطات و همکاریهای مشترک در حوزههای مورد علاقه طرفین تأکید کرد.
او با اشاره به سوابق همکاریهای منطقه آزاد انزلی با بنادر و استانهای روسیه در حاشیه دریای کاسپین، منطقه آزاد انزلی را دروازه توسعه روابط اقتصادی و همکاریهای ترانزیتی دو کشور بیان کرد و اظهار داشت: توسعه همکاریها در بستر اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت مغتنمی برای تعمیق و تنوع بخشی به زمینههای همکاری دو و چند جانبه دو کشور بوده و در این میان منطقه آزاد انزلی با توجه به قوانین و مقررات خوب خود برای سرمایه گذاران میتواند نقش موثری در گسترش مناسبات دو کشور ایفا کند.
منبع: روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی