با حکم رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، مهدی ترابی به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان معرفی و فعالیت خود را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی مراسمی و با حکم محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، دکتر مهدی ترابی به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان منصوب و معرفی شد.

در متن این حکم آمده است:نظر به تعهد، شایستگی‌های حرفه‌ای، تجارب ارزشمند اجرایی، توانمندی‌های مدیریتی و بهره‌مندی جنابعالی از دانش و تخصص مؤثر در پیشبرد اهداف سازمانی، به موجب این حکم به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و پیگیری امور اجرایی اتاق، ارتقای سطح خدمات به اعضا، تقویت تعاملات با بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین تحقق اهداف و مأموریت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان اهتمام ورزیده و در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به جامعه اقتصادی و فعالان بخش خصوصی استان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

دکتر مهدی ترابی از مدیران و متخصصان شناخته‌شده هرمزگان است که پیش از این به عنوان مشاور رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در امور کشاورزی فعالیت داشته و در حوزه‌های مرتبط با توسعه اقتصادی، کشاورزی و تعامل با فعالان بخش خصوصی نقش‌آفرینی کرده است.

منبع:اتاق بازرگانی هرمزگان

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، بندرعباس ، انتصاب
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