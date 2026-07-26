باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یمن چگونه معادلات انرژی جهان را تغییر داد؟ + فیلم

مقاومت یمن به خوبی توانسته است استکبار جهانی را به زانو درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مقاله تصویری برنامه جریان با موضوع «وحدت ساحات مقاومت از یمن تا لبنان» به تغییر معادلات انرژی جهان توسط مقاومت یمن پرداخت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
یمن چگونه معادلات انرژی جهان را تغییر داد؟ + فیلم
young journalists club

تنش در برابر تنش؛ پاسخ موشکی یمن به عربستان + فیلم

یمن چگونه معادلات انرژی جهان را تغییر داد؟ + فیلم
young journalists club

انصارالله یمن؛ جبهه‌ای که معادلات قدرت را به چالش کشید + فیلم

یمن چگونه معادلات انرژی جهان را تغییر داد؟ + فیلم
young journalists club

راهبرد جدید یمن علیه عربستان؛ «محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید» + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم
۱۲۱۲

حیرت ژنرال اردنی از دقت بالا و قدرت ویرانگر موشک‌های ایرانی! + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم
۸۵۶

حمله زنبورها فینال فوتبال برزیل را متوقف کرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم
۶۶۱

حضور گسترده پلیس آلمان برای بازداشت یک معترض حامی فلسطین + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم
۶۰۰

بهترین غذا برای زندگی شهری چیست؟ + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم
۵۴۰

هشدار تحلیلگر لبنانی: آمریکا ثروت عربستان را می‌گیرد + فیلم

۰۵ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha