باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در کیلومتر ۴۵ جاده الیگودرز به سمت آبشار آبسفید، بلافاصله عوامل پلیسراه، یگانهای انتظامی و تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
بر اساس این گزارش، در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری پژو به دلایل نامعلوم از مسیر اصلی منحرف و به داخل رودخانه سقوط ، که متأسفانه در این سانحه راننده خودرو در دم جان باخت و سرنشین خودرو نیز مجروح که بلافاصله توسط عوامل امدادی جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.
کارشناسان پلیسراه علت تامه این حادثه را "تخطی از سرعت مطمئنه" و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کردهاند. پلیس لرستان ضمن ابراز تأسف از وقوع چنین حوادث تلخی، از تمامی رانندگان تقاضا دارد با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث جبرانناپذیر پیشگیری کنند.
منبع: پلیس لرستان