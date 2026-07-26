مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو به دلایل نامعلوم از مسیر اصلی منحرف و به داخل رودخانه سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در کیلومتر ۴۵ جاده الیگودرز به سمت آبشار آب‌سفید، بلافاصله عوامل پلیس‌راه، یگان‌های انتظامی و تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری پژو به دلایل نامعلوم از مسیر اصلی منحرف و به داخل رودخانه سقوط ، که متأسفانه در این سانحه راننده خودرو در دم جان باخت و سرنشین خودرو نیز مجروح که بلافاصله توسط عوامل امدادی جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

کارشناسان پلیس‌راه علت تامه این حادثه را "تخطی از سرعت مطمئنه" و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرده‌اند. پلیس لرستان ضمن ابراز تأسف از وقوع چنین حوادث تلخی، از تمامی رانندگان تقاضا دارد با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: حادثه ، لرستان ، تصادف
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