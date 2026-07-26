باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان حج و زیارت از ثبتنام بیش از دو میلیون و ۲۰ هزار نفر در سامانه سماح خبر داد و گفت: زائران باید با مدیریت زمان حرکت، مدت اقامت و زمان بازگشت خود، از ازدحام در مرزها جلوگیری کنند.
علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، عصر امروز یکشنبه با اشاره به آخرین آمار ثبتنام زائران اربعین حسینی در سامانه سماح گفت: تاکنون بیش از دو میلیون و ۲۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند که حدود ۵۸ درصد آنان آقایان و ۴۲ درصد بانوان هستند. استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان نیز بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان را به خود اختصاص دادهاند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت سفر از سوی زائران افزود: زائران باید زمان حرکت، مدت اقامت و زمان بازگشت خود از عراق را بهگونهای مدیریت کنند که از افزایش تراکم و ازدحام در مرزها جلوگیری شود.
رشیدیان همچنین با اشاره به گرمای هوا از زائران خواست زمان تردد خود را مدیریت کرده و در ساعات مناسبتری از شبانهروز در مرزها حضور پیدا کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به سهم مرزهای مختلف در تردد زائران گفت: مرز مهران با حدود ۵۷ درصد، شلمچه با ۲۴ درصد و پس از آن مرزهای خسروی، چذابه، مرز هوایی و سایر مرزهای تعیین شده، بیشترین سهم تردد زائران را به خود اختصاص دادهاند.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، تاکنون حدود یک میلیون و ۱۷۵ هزار زائر از کشور خارج شده و حدود ۳۰۳ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند. در این میان، مرز مهران با حدود ۶۰۰ هزار خروجی و ۸۸ هزار ورودی به کشور، همچنان پرترددترین مرز زمینی زائران اربعین است.
رشیدیان با اشاره به تنوع سنی زائران اربعین حسینی گفت: مسنترین زائر ثبتنامشده ۱۱۰ سال و کمسنترین زائر ۱۳ روزه است که این موضوع نشاندهنده حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این حماسه بزرگ است.
وی در پایان از زائران خواست ضمن ثبتنام بهموقع در سامانه سماح، برنامه سفر خود را با توجه به شرایط مرزها و ظرفیتهای موجود مدیریت کنند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت