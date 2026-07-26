معاون وزارت امور خارجه گفت: با توجه به خسارت‌هایی که در طول جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی به بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک وارد شده است، بازسازی این مرکز درمانی در دستور کار قرار گرفت. 

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی سبحانی، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه گفت: با توجه به خسارت‌هایی که در طول جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی به بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک وارد شده است، بازسازی این مرکز درمانی با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار گرفت. 

 وی در خصوص سفر خود به استان خوزستان گفت: افتخار پیدا کردم که به نمایندگی از دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک بازدید کنم و از نزدیک خسارت‌های واردشده به این مرکز درمانی در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار دهم. پس از آسیب‌هایی که به این بیمارستان وارد شد، وزارت امور خارجه تصمیم گرفت در بازسازی یکی از بیمارستان‌های آسیب‌دیده کشور مشارکت کند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 

 

 

برچسب ها: بیمارستان ، اندیمشک
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