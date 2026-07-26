باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نظیفی مدیرعامل بورس انرژی، در گفتوگو با رادیو اقتصاد درباره عرضه ۵۰۰ مگاوات برق در بورس انرژی بیان کرد: ۵۰۰ مگاوات بخشی از ظرفیتی است که بخش خصوصی و بخش دولتی با هماهنگی وزارت نیرو برای این بازه زمانی به بازار اضافه میکنند و با توجه به ظرفیت کل برق کشور، میزان مناسبی به شمار میرود.
او افزود: مسئله ناترازی برق موضوعی تاریخی است و زمانی که قیمتها به صورت دستوری تعیین شود، طبیعتاً انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و تلاش بر این است که از این فضا عبور شود.
مدیرعامل بورس انرژی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت قیمت برق در بورس انرژی با شبکه عمومی تصریح کرد: برخی تصور میکنند اگر یک حامل انرژی در بورس معامله شود، الزاماً به معنای افزایش قیمت است، در حالی که این تصور اشتباه است. آنچه در بورس و بازارهای متشکل و تحت نظارت اتفاق میافتد، کشف قیمت منصفانه، تسویه منضبط منابع مالی و تحویل فیزیکی برق به صورت سازمانیافته است.
نظیفی ادامه داد: با وجود اینکه قیمت برق نسبت به سال گذشته همانند بسیاری از کالاها افزایش یافته است، اما حجم برق معاملهشده در بورس انرژی امسال هنوز به میزان معاملات سال گذشته نرسیده است و این نشان میدهد بستر معاملاتی الزاماً موجب افزایش قیمت نمیشود.
او با اشاره به قیمتهای معاملات برق در بورس انرژی گفت: بیش از ۸۶ تا ۸۷ درصد برق معاملهشده در تابلوی عادی بورس انرژی با قیمت حدود ۳۳۴ تومان معامله شده است، در حالی که برق سبز و برق آزاد در بازه قیمتی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان مورد معامله قرار گرفتهاند.
مدیرعامل بورس انرژی تأکید کرد: تقریباً تمامی سرمایهگذارانی که در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی سرمایهگذاری میکنند، باید امکان فروش برق خود را داشته باشند، اما معاملات با قیمتهای بالاتر تنها حدود ۱۰ درصد کل معاملات بورس انرژی را شامل میشود و حدود ۹۰ درصد معاملات برق همچنان در همان محدوده ۳۳۴ تومان انجام میشود.
نظیفی درباره وضعیت بازار برق در ادامه فصل گرما نیز گفت: بخش قابل توجهی از دوره اوج بار در حال سپری شدن است و انتظار نداریم در پاییز افزایش قابل توجهی در قیمتها رخ دهد. پیشبینی میشود قیمتها در همین محدوده با نوساناتی همراه باشد.
او افزود: تابلوی عادی برق به دلیل ویژگیهای خود برای ثبت و تسویه معاملات مورد استفاده قرار میگیرد و روند آن تحت تأثیر سیاستهای شرکت توانیر در تأمین منابع شرکتهای توزیع برای خرید برق از بورس و همچنین عرضه نیروگاهها قرار دارد.
مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد برق آزاد عرضهشده در بورس توسط نیروگاههای بخش خصوصی تأمین میشود، اظهار کرد: این نیروگاهها انتظار دارند امکان ادامه فعالیت برای آنها فراهم باشد تا کشور بیش از این با قطعی برق و کمبود انرژی مواجه نشود.
نظیفی خاطرنشان کرد: زمانی که کالایی در اقتصاد وجود نداشته باشد، قیمت آن عملاً بینهایت خواهد بود و آثار قطعی برق برای صنایع و جامعه به مراتب مخربتر از خرید برق با قیمتهای بالاتر است. صنایع در قراردادهای دوجانبه نیز معمولاً برق را با قیمت حدود ۳ تا ۵ هزار تومان خریداری میکنند و این قیمتها به مراتب بالاتر از نرخ معاملات تابلوی عادی بورس انرژی است.
او در پایان درباره نیاز بازار به عرضه بیش از ۵۰۰ مگاوات برق گفت: هر میزان عرضهای که در بازار انجام شود، میتواند به تعادل بازار کمک کند. انتظار ما این است که عرضه ۵۰۰ مگاواتی اثر مناسبی در متعادلسازی بازار داشته باشد. همچنین یک صندوق ۵۰۰ مگاواتی دیگر نیز در مسیر پذیرش قرار دارد و امیدواریم با پذیرهنویسی آن، ظرفیت جدیدی از نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه اضافه شود و آثار مثبتی بر بازار برق داشته باشد.