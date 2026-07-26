پروژه مدیریت پساب خروجی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب و با هدف بازچرخانی آب و توسعه کمربند سبز، با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان کلنگ‌زنی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - نشست مشترک بررسی مسائل زیست‌محیطی و روند فعالیت‌های مجتمع صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، فرماندار مسجدسلیمان و مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان برگزار و راهکار‌های ارتقای شاخص‌های محیط زیستی این مجتمع بررسی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در این نشست، با تأکید بر رویکرد حمایتی این سازمان از تولید پایدار، اظهار کرد: حفظ محیط زیست و توسعه صنعتی دو هدف مکمل یکدیگرند. هر واحد صنعتی که در مسیر ارتقای استاندارد‌های زیست‌محیطی حرکت کند، قطعاً از حمایت اداره‌کل حفاظت محیط زیست برخوردار خواهد شد.

 

محمدجواد اشرفی افزود: اجرای پروژه‌های محیط زیستی در صنایع بزرگ، علاوه بر کاهش مخاطرات، موجب افزایش اعتماد عمومی و تحقق مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. پروژه مدیریت پساب این مجتمع، اقدامی ارزشمند در مسیر مدیریت بهینه منابع آب و استفاده مجدد از پساب برای مصارف کشاورزی است که می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای سایر صنایع استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه پتروشیمی مسجدسلیمان در اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: تعامل مستمر میان صنعت، محیط زیست و مدیریت شهرستان زمینه‌ساز توسعه‌ای متوازن خواهد بود و اداره‌کل حفاظت محیط زیست با نگاه کارشناسی، ضمن صیانت از محیط زیست، از سرمایه‌گذاری و تولید مسئولانه حمایت می‌کند.

در ادامه این نشست، فرماندار مسجدسلیمان نیز با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات زیست‌محیطی در کنار توسعه صنعتی گفت: مدیریت صحیح منابع آب و کاهش آلاینده‌ها از الزامات توسعه پایدار است. صنایع بزرگ شهرستان باید با اجرای طرح‌های نوین، نقش مؤثری در صیانت از منابع طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کنند.

جاوید شیخ با ارزشمند توصیف کردن آغاز به کار پروژه مدیریت پساب پتروشیمی، بر حمایت همه‌جانبه فرمانداری از طرح‌های توسعه‌ای که منطبق با استاندارد‌های محیط زیستی باشند، تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های مجتمع، بیان کرد: با انجام اصلاحات مدیریتی و فنی، ظرفیت تولید مجتمع اکنون به سطح اسمی رسیده و با وجود برخی محدودیت‌ها، روند تولید پایدار حفظ شده است.

پیمان شاه‌اویسی در تشریح جزئیات فنی پروژه مدیریت پساب گفت: این طرح شامل احداث و ایزولاسیون حوضچه‌های تبخیر، آرامش و جمع‌آوری با ظرفیت ۲۰۰ هزار مترمکعب است. هدف اصلی این پروژه، بازیابی پساب برای مصارف کشاورزی و ایجاد کمربند سبز پیرامون مجتمع است که گامی مهم در راستای ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی مجموعه به شمار می‌رود.

در پایان این نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به همراه هیئت همراه از واحد‌های مختلف تولیدی، تأسیسات فرآیندی و زیرساخت‌های زیست‌محیطی مجتمع صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان بازدید به عمل آوردند و سپس آیین کلنگ‌زنی پروژه مدیریت پساب خروجی با هدف افزایش بهره‌وری منابع آب و کاهش آثار فعالیت‌های صنعتی، به طور رسمی برگزار شد.

منبع: محیط زیست خوزستان

برچسب ها: خوزستان ، پتروشیمی ، محیط زیست
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