باشگاه خبرنگاران جوان- نسل جدید فضاپیمای استارشیپ اسپیسایکس، سوار بر تقویتکننده جدید «سوپر هوی V۳»، از پایگاه فضایی استاربیس در بوکا چیکا، تگزاس، پرتاب شد.
موشک استارشیپ اسپیسایکس روز جمعه از تگزاس پرتاب شد و ۲۰ ماهواره ارتقایافته را در فضای زیرمداری مستقر کرد؛ اقدامی که یکی از چندین هدف آزمایشی سیزدهمین مأموریت آزمایشی این شرکت به شمار میرود. اسپیسایکس در تلاش است تا پایان سال، استفاده معمول از این موشک را آغاز کند.
سامانه موشکی استارشیپ با ارتفاع تقریبی ۱۲۲ متر، حدود ساعت ۶:۵۰ عصر به وقت شرق آمریکا (۲۲:۵۰ به وقت گرینویچ) از شهرک استاربیس اسپیسایکس پرتاب شد. در این مأموریت، بوستر مرحله اول «سوپر هوی» مرحله بالایی استارشیپ را در یک مسیر زیرمداری قرار داد. پیشبینی شده است این مأموریت که حدود یک ساعت طول میکشد، با ورود دوباره استارشیپ به جو زمین و فرود آن در اقیانوس هند پایان یابد.
اسپیسایکس اعلام کرد بوستر «سوپر هوی» حدود ۱۰ دقیقه پس از پرواز، همزمان با نزدیک شدن استارشیپ به سرعت ۲۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر در ساعت در فضا، به زمین بازگشت، اما با شدتی بیش از انتظار به خلیج مکزیک برخورد کرد. با این حال، در مقایسه با بازگشت ناموفق آن در ماه مه طی یک پرواز آزمایشی پیشین، شمار بیشتری از موتورهای این بوستر دوباره روشن شدند.
این پرواز آزمایشی، سیزدهمین پرواز اسپیسایکس از سال ۲۰۲۳ تاکنون است و نسخه جدیدی از این موشک را شامل میشود؛ نسخهای که برای برنامههای این شرکت در گسترش استارلینک، فرود انسان بر ماه برای ناسا و در نهایت استقرار هزاران ماهواره پردازش هوش مصنوعی در مدار، اهمیت زیادی دارد.
حدود ۲۰ دقیقه پس از پرتاب، استارشیپ روند استقرار ۲۰ ماهواره استارلینک V۳ را آغاز کرد و آنها را یکییکی از طریق محفظه محمولهای شبیه دستگاه «Pez» در فضا رها کرد. بر اساس تصاویر زنده دوربینی که به موشک متصل بود و اسپیسایکس آن را پخش میکرد، در حالی که فضاپیما در سایه و بر فراز زمین پرواز میکرد، برق و آذرخش در پسزمینه و در ارتفاع ۱۹۰ کیلومتری زیر آن دیده میشد.
ماهوارههای استارلینک، از نسخه جدید «V۳» با قابلیت پهنای باند بیشتر، در فضا آرایههای خورشیدی و آنتنهای خود را باز میکنند تا بهطور موقت با شبکه اسپیسایکس، متشکل از حدود ۱۰ هزار ماهواره در مدار، ارتباط برقرار کنند.
این نخستین ماهوارههایی هستند که توسط استارشیپ مستقر میشوند، هرچند مسیر زیرمداری فضاپیما را تا ورود به جو زمین دنبال میکنند و سپس در جو میسوزند.
برخی از این ماهوارهها به نورافکن و دوربین مجهز هستند تا سپر حرارتی استارشیپ را هنگام مواجهه با اصطکاک شدید جوی در مراحل بعدی مأموریت ثبت کنند. این دادهها دیدگاههای مهمی درباره میزان دوام موشک هنگام بازگشت از فضا در اختیار اسپیسایکس قرار میدهد.
اسپیسایکس قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ از استارشیپ برای آغاز پرتاب هزاران ماهواره V۳ استفاده کند و ظرفیت این منظومه را برای اتصال مستقیم به دستگاههای تلفن همراه گسترش دهد.