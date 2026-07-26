باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید که برخلاف اظهارات اخیر زُهران ممدانی، شهردار نیویورک برای بازداشت او، قصد دارد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کند.

او در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز درباره نشست مجمع عمومی سازمان ملل که اواخر تابستان برگزار می‌شود، مدعی شد: «نگران نیستم و قطعاً قصد دارم در آن شرکت کنم.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ممدانی، نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» خواند و گفت او در شهر نیویورک مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

ممدانی خاطرنشان کرد که دیوان کیفری بین‌المللی دلیل معتبری برای صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو دارد و تاکید کرد که ابزار‌های موجود را برای تعیین توانایی شهر نیویورک در اجرای حکم، بررسی کرده است.

وی با وجود اذعان به اینکه اختیار قانونی مستقلی برای اجرای آن ندارد، از دولت فدرال خواست تا به دیوان بپیوندد و حکم را اجرا کند و تاکید کرد که نتانیاهو در نیویورک مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و هشدار داد که سکوت در قبال این جنایات به سلاح دیگری تبدیل می‌شود که بشریت را می‌کشد.

با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پلتفرم خود با نام تروث سوشال در مورد این جنجال اظهار نظر کرد و گفت که نتانیاهو «تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی دستگیر نخواهد شد».

شایان ذکر است که دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد.

منبع: آناتولی