با وجود درخواست شهردار نیویورک برای بازداشت نتانیاهو، او می‌گوید در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در این شهر شرکت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید که برخلاف اظهارات اخیر زُهران ممدانی، شهردار نیویورک برای بازداشت او، قصد دارد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کند.

او در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز درباره نشست مجمع عمومی سازمان ملل که اواخر تابستان برگزار می‌شود، مدعی شد: «نگران نیستم و قطعاً قصد دارم در آن شرکت کنم.» 

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ممدانی، نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» خواند و گفت او در شهر نیویورک مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. 

ممدانی خاطرنشان کرد که دیوان کیفری بین‌المللی دلیل معتبری برای صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو دارد و تاکید کرد که ابزار‌های موجود را برای تعیین توانایی شهر نیویورک در اجرای حکم، بررسی کرده است. 

وی با وجود اذعان به اینکه اختیار قانونی مستقلی برای اجرای آن ندارد، از دولت فدرال خواست تا به دیوان بپیوندد و حکم را اجرا کند و تاکید کرد که نتانیاهو در نیویورک مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و هشدار داد که سکوت در قبال این جنایات به سلاح دیگری تبدیل می‌شود که بشریت را می‌کشد. 

با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پلتفرم خود با نام تروث سوشال در مورد این جنجال اظهار نظر کرد و گفت که نتانیاهو «تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی دستگیر نخواهد شد».

شایان ذکر است که دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنایتکار جنگی ، بنیامین نتانیاهو ، شهردار نیویورک
خبرهای مرتبط
منابع عبری: آمریکا خواستار خروج نیرو‌های صهیونیست از غزه، لبنان و سوریه شده است
۲ کشته و ۵ مجروح در تیراندازی سیاتل
ممدانی: نمی‌توانم نتانیاهو را دستگیر کنم
شهردار نیویورک درصدد بازداشت نتانیاهو است
طوفان ۲۱۱ میلیون نفری شهردار نیویورک علیه نتانیاهو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
موقع خوبی است که ایران با یک موشک ترامپ و نتانیاهو را بدرک واصل کنه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
ممدانی مردی حالا بازداشتش کن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۷ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
یک ادم درست حسابی تو امریکا خزاب شده نیس؟
ترامپ و بی بی و بدرک واصل کند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۰:۲۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام
الان بهترین فرصت برای نابودی اسراییله . شاید اخرین فرصت باشه .
۳
۳
پاسخ دادن
رویترز: عبور کشتی‌ها از باب المندب به پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر رسیده است
نماینده جمهوری‌خواه: جنگ با ایران، آمریکا را به شدت تضعیف کرد
پنتاگون آمار تلفات جنگ با ایران را بی‌سروصدا در پایگاه داده خود به‌روزرسانی کرد
کاهش قیمت نفت در پی فروکش تنش میان ایران و آمریکا
نگرانی کاخ سفید از افشای کاهش ذخایر موشکی آمریکا
کره شمالی: توانایی هسته‌ای ما به‌طور پیوسته به‌روز خواهد شد
منابع عبری: آمریکا خواستار خروج نیرو‌های صهیونیست از غزه، لبنان و سوریه شده است
آتش‌سوزی گسترده صنایع نظامی فرانسه را تهدید می‌کند
۲ کشته و ۵ مجروح در تیراندازی سیاتل
مقام انصارالله: محاصره یمن به ضرر عربستان سعودی تمام خواهد شد
آخرین اخبار
۷۶ درصد آمریکایی‌ها جنگ با ایران را سخت‌تر از انتظار ترامپ می‌دانند
آتش‌سوزی مهیب در شهرک صهیونیستی سدروت
حملات آمریکا برای مهار قاچاق کوکائین شکست خورد
داسیلوا خطاب به ترامپ: تعرفه‌های اعمال شده بر ما اشتباه استراتژیک است
نشست اضطراری مکرون برای مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده فرانسه
پبدا شدن جسد یک سرباز زن اسرائیلی در یک پایگاه نظامی
فایننشال تایمز: اتحادیه اروپا ممکن است سازوکار فعلی تحریم‌ها علیه روسیه را کنار بگذارد
یورش گسترده نیرو‌های اشغالگر به کرانه باختری و قدس
مقام انصارالله: محاصره یمن به ضرر عربستان سعودی تمام خواهد شد
گفت‌وگوی تلفنی پادشاه بحرین و رئیس رژیم اسرائیل
منابع عبری: آمریکا خواستار خروج نیرو‌های صهیونیست از غزه، لبنان و سوریه شده است
نگرانی کاخ سفید از افشای کاهش ذخایر موشکی آمریکا
حملات نیرو‌های صهیونیستی به منازل مسکونی در جنوب سوریه
۷۶ درصد آمریکایی‌ها عملکرد واشنگتن در جنگ با ایران را ناموفق دانستند
رویترز: عبور کشتی‌ها از باب المندب به پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر رسیده است
کاهش قیمت نفت در پی فروکش تنش میان ایران و آمریکا
آتش‌سوزی گسترده صنایع نظامی فرانسه را تهدید می‌کند
پنتاگون آمار تلفات جنگ با ایران را بی‌سروصدا در پایگاه داده خود به‌روزرسانی کرد
کره شمالی: توانایی هسته‌ای ما به‌طور پیوسته به‌روز خواهد شد
نماینده جمهوری‌خواه: جنگ با ایران، آمریکا را به شدت تضعیف کرد
۲ کشته و ۵ مجروح در تیراندازی سیاتل
حمایت مصر از تصمیم ایرلند علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین
ترامپ بار دیگر آرزو‌های خود را در قالب تصاویر هوش مصنوعی به اشتراک گذاشت
 فرانسه و اسپانیا با آتش‌سوزی‌های «غیرقابل پیش‌بینی» دست و پنجه نرم می‌کنند
آکسیوس: سنتکام خواستار توقف حملات علیه ایران شد
اصرار نتانیاهو برای سفر به نیویورک پس از اظهارات ممدانی برای بازداشت او
دبیر کل سازمان ملل خواستار لغو فوری تمامی تحریم‌های سوریه شد 
ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل: به دیپلماسی با ایران کمی فضا می‌دهیم
گوترش: گزارش حملات اسرائیل علیه سوریه به شورای امنیت ارائه می‌شود
کرملین: موضع ترامپ درباره اوکراین دوگانه است