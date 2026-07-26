باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت جهانی «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن» در فهرست میراث جهانی یونسکو، تنها اضافه شدن یک نام دیگر به فهرست آثار جهانی ایران نیست؛ بلکه به رسمیت شناخته شدن یکی از مهمترین نمونههای معماری نظامی، مهندسی و مدیریت سرزمین در تاریخ ایران است. این مجموعه که در دل رشتهکوههای البرز جای گرفته، قرنها در برابر حوادث طبیعی و رویدادهای تاریخی ایستادگی کرده و امروز به عنوان بخشی از میراث مشترک بشریت شناخته میشود.
قلعه الموت در استان قزوین و در منطقه کوهستانی الموت، حدود ۱۰۵ کیلومتری شمالشرقی شهر قزوین قرار دارد. این دژ بر فراز صخرهای مرتفع با ارتفاع حدود ۲۱۶۳ متر از سطح دریا ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی منحصربهفرد خود، یکی از مستحکمترین قلعههای تاریخی ایران به شمار میرود. واژه «الموت» را به معنای «آشیانه عقاب» دانستهاند؛ نامی که بهخوبی با جایگاه این قلعه بر بلندای صخرهها و دشواری دسترسی به آن تناسب دارد. همین موقعیت طبیعی سبب شده بود که این دژ در طول قرنها نقش مهمی در دفاع از منطقه ایفا کند و در برابر بسیاری از حملات مقاومت نشان دهد. امروزه علاوه بر ارزش تاریخی، طبیعت کوهستانی، چشماندازهای بکر و روستاهای اطراف، منطقه الموت را به یکی از مقاصد مهم گردشگری تاریخی و طبیعتگردی ایران تبدیل کرده است.
اگرچه شهرت جهانی الموت بیشتر به دوران حکومت اسماعیلیان نزاری گره خورده، اما پیشینه این منطقه به قرنها پیش از آن بازمیگردد. قدمت قلعه الموت بیش از ۱۱۶۰ سال برآورد میشود و برخی از قلعههای مجموعه، از جمله قلعه لمبسر، ریشه در دوره ساسانی دارند. نقطه عطف تاریخ این دژ به سال ۴۸۳ هجری قمری (۱۰۹۰ میلادی) بازمیگردد؛ زمانی که حسن صباح، رهبر اسماعیلیان نزاری، کنترل قلعه را در اختیار گرفت و آن را به مرکز حکومت خود تبدیل کرد. در طول حدود ۱۸۰ سال، الموت نهتنها یک پایگاه نظامی، بلکه مرکز اداره حکومت، فعالیتهای علمی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی اسماعیلیان بود. پس از حمله مغولان، بسیاری از قلعههای این منطقه آسیب دیدند، اما بقایای آنها همچنان روایتگر بخشی مهم از تاریخ سیاسی و نظامی ایران هستند و ارزش پژوهشی بالایی برای مورخان و باستانشناسان دارند.
اهمیت الموت تنها به پیشینه تاریخی آن محدود نمیشود. این مجموعه از نظر معماری نظامی، مهندسی ساخت، سازگاری با اقلیم کوهستانی و مدیریت منابع طبیعی نیز نمونهای کمنظیر در ایران محسوب میشود. طراحان این دژها با بهرهگیری از پستی و بلندیهای طبیعی کوهستان، استحکام قلعهها را افزایش داده بودند. مسیرهای دسترسی محدود، برجها و دیوارهای دفاعی، استفاده هوشمندانه از صخرهها و طراحی فضاهای داخلی، همه نشاندهنده دانش مهندسی پیشرفته سازندگان این مجموعه است. یکی دیگر از ویژگیهای شاخص الموت، شیوه مدیریت منابع آب است. در منطقهای کوهستانی که دسترسی به آب همواره چالشبرانگیز بوده، سامانههای ذخیرهسازی، آبانبارها و مسیرهای انتقال آب به گونهای طراحی شده بودند که امکان سکونت طولانیمدت را در این دژها فراهم میکرد. پرونده ثبت جهانی همچنین شامل هفت قلعه تاریخی است؛ قلعه الموت، لمبسر، نویذرشاه، شمسکلایه، شیرکوه، ایلان و قسطینلار که در کنار یکدیگر، شبکهای یکپارچه از استحکامات دفاعی و مدیریتی را شکل میدادند.
ثبت جهانی دژ الموت، نتیجه بیش از دو دهه مطالعات، پژوهشهای میدانی، مرمت، حفاظت و تهیه مستندات تخصصی بود. کارشناسان میراث فرهنگی طی سالها تلاش کردند ارزشهای تاریخی، معماری و فرهنگی این مجموعه را بر اساس معیارهای یونسکو مستند کنند. سرانجام در چهلوهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، پرونده «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن» به تصویب رسید و به عنوان سیامین اثر ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شد.
قرار گرفتن یک اثر در این فهرست، علاوه بر تأکید بر ارزش جهانی آن، مسئولیت حفاظت از اثر را نیز افزایش میدهد. ثبت جهانی معمولاً زمینه را برای توسعه گردشگری پایدار، جذب پژوهشهای بینالمللی، ارتقای برنامههای حفاظتی و رونق اقتصاد محلی فراهم میکند؛ البته به شرط آنکه حفاظت از اصالت تاریخی و طبیعی اثر در اولویت قرار گیرد. امروز نام الموت در کنار آثاری مانند تخت جمشید، میدان نقش جهان، پاسارگاد، شهر تاریخی یزد، جنگلهای هیرکانی، راهآهن سراسری ایران و دیگر میراث جهانی ایران قرار گرفته است؛ جایگاهی که نشان میدهد این دژ تنها یک قلعه تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و میراثی ارزشمند برای همه بشریت به شمار میرود.
منبع: خبرآنلاین