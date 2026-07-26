وکیل پژمان جمشیدی از صدور رای نهایی در پرونده موکل خود خبر داد و گفت: وی از اتهام تجاوز به عنف و حتی اتهام زنا عادی (خارج از عنف) تبرئه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی محمدزاده شامگاه یکشنبه با بیان اینکه حکم صادره قطعی است، افزود: آقای جمشیدی از اتهامات فوق مبرا شده و فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیر زنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است که در مهلت مقرر به این رأی اعتراض خواهیم داشت چرا که معتقد هستم در صورت اثبات چنین اتهامی می‌بایست هر دو طرف رابطه توسط دادگاه محکوم شوند.

 ۲۹ مهر ۱۴۰۴ قوه قضاییه اعلام کرد: یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی خصوصی با احضار به مرجع قضایی و تفهیم اتهام بازداشت شد.

براساس این گزارش چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.

در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.

۱۶ اردیبهشت امسال هم جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز به عنف برگزار شد و قضات محترم دادگاه وقت مکفی برای دفاع وکلای آقای جمشیدی و طرفین پرونده اختصاص دادند و در نهایت ختم جلسه رسیدگی اعلام شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پژمان جمشیدی ، صدور حکم ، حکم دادگاه
خبرهای مرتبط
حکم «۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی» تکذیب شد
امروز در دادگاه پژمان جمشیدی چه گذشت؟
نخستین جلسه دادگاه پژمان جمشیدی برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
اگه دختره دفاع نکرده یعنی قبول کرده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا سلبریتی ها همش حاشیه دارن
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۰ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
خداوند بهتر می داند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
زن هم باید ۹۹ ضربه شلاق بخوره
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
پول وپارتی چه می کنه
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
تبرئه شد یا تبرئه کردند!؟
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
اکثر این سلبریتی ها آدم کثیفی هستند
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۶ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
رابطه نامشروع ؟برو خودتو بکشی بدبخت با این ریش سفیدت
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
دختره هم مایل بوده وارد منزل نامحرم شده

دختره حیا میکرد داد و هوار نمیکشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
پس شکایت خانم الکی بوده واقعا که قبلا با کسی دیگه رابطه داشته چرا شلاق بخوره بزور ک نبوده پژمان م مجرده قتل ک نکرده طرف ب میل خودش رفته
۱۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
حداقل جرم این آقا : احراز رابطه نامشروع و 99 ضربه شلاق !!!!
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۵۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
برای تمام کسانی که موردتجاوزقرارمیگیرن ومتجاوزان هم براحتی تبرئه میشن متاسفم
وکلامیدونن اثبات تجاوزکاربسیارسختی است مگریاشاهدباشدیافیلم واضح که عملاغیرممکنه
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
یعنی بدون ادله برو دادگاه بگو مورد تجاوز قرارگرفتم دادگاه هم بدون مدرک رای به محکومیت بده خخخ
United States of America
ناشناس
۲۱:۵۴ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
واقعا مسخره
۴
۲۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۲۱:۵۳ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
🤔🤔🤔🤔🤔😱😱😱😱😱😱😱
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
این خانم غلط میکنه سوار خودرو نامحرم میشه و راحت وارد منزل محیط خصوصی ش میشه

چ انتظاری داره‌‌؟

برا شام بپزه؟
۱۱
۵۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
مگه زنا در عنف و زنا عنفی هم داریم

عجب
۷
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
آره وقتی رابطه با رضایت طرفین باشه میشه زنای عادی که جریمه آن ۱۰۰ ضربه شلاق است ولی وقتی رابطه از طریق زور و بدون رضایت که معمولاً زن هست باشه میشه زنای به عنف یا تجاوز که جریمه متجاوز در صورت اثبات اعدام هست
۱۲
تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟
اصرار زن برای ازدواج به جنایت ختم شد
همسرم کتکم زد عصبانی شدم
جزئیات آتش‌سوزی در هتل پارسیان استقلال تهران
هشدار رئیس سازمان بازرسی درباره صف طولانی وام‌های ازدواج و فرزندآوری
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری امن در اربعین؛ زائران مراقب سوءاستفاده افرار سودجو باشند
تاکید اژه‌ای بر عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد درون قوه‌ای
تردد در محور زاهدان - خاش به حالت عادی بازگشت
تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ تا ۲۵ تیرماه/ اعلام مهلت جدید برای اتصال به شبکه ملی
تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه است/ ورود واگن های چینی طی ماه های آینده
آخرین اخبار
جزئیات سقوط جرثقیل از یک ساختمان ۵ طبقه در تهران
حمله اوکراین به شناور ایرانی ناقض تعهدات دولت‌ها در حفاظت از جان اشخاص است
آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا
تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ تا ۲۵ تیرماه/ اعلام مهلت جدید برای اتصال به شبکه ملی
تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه است/ ورود واگن های چینی طی ماه های آینده
دستگیری سرکرده باند شرارت در عملیات ضربتی پلیس؛ پایان جولان اراذل و اوباش سابقه‌دار در خیابان فرشته
هم‌افزایی خیرین و گروه‌های جهادی، اعزام زائران اولی اربعین را به ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر رساند
جزئیات آتش‌سوزی در هتل پارسیان استقلال تهران
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری امن در اربعین؛ زائران مراقب سوءاستفاده افرار سودجو باشند
تابلو‌های تبلیغاتی جدید اسنپ؛ خلاقیت یا عاملی برای برهم زدن تمرکز رانندگان؟
همسرم کتکم زد عصبانی شدم
تاکید اژه‌ای بر عزم جزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد درون قوه‌ای
اکران شهری «سهم کودکان» در تهران؛ روایت تصویری از قربانیان کودک جنگ و خشونت
اصرار زن برای ازدواج به جنایت ختم شد
همزمان با بهره‌برداری از زیرگذر میدان سپاه، سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک نیز وارد مدار شدند
هوای پایتخت ناسالم است
تجلیل از ۴۰ مرشد و ۴۰ مدیر زورخانه تهران/ زورخانه‌های پایتخت به اقلام ورزشی مجهز شدند
هشدار رئیس سازمان بازرسی درباره صف طولانی وام‌های ازدواج و فرزندآوری
تردد در محور زاهدان - خاش به حالت عادی بازگشت
۸۱ درصد درخواست‌های سقط جنین قانونی به صدور مجوز انجامید
حکم نهایی پرونده پژمان جمشیدی صادر شد
جزئیات ثبت‌نام زائران در سماح/ مهران همچنان پرترددترین مرز زائران