رهبر انقلاب تأکید کردند: ایران تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل تجاوز رژیم صهیونیستی را به‌عنوان شرط اول تفاهم‌نامه با آمریکای متجاوز قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران  جوان - حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اعلام بیعت و وفاداری دبیرکل و رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله، با اشاره به پیشگامی حزب‌الله لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی و الهام‌بخشی آن برای ملت‌های آزاده جهان در رهایی از ظلم استکبار جهانی، بر استمرار سیاست راهبردی ایران در دفاع از مجاهدان لبنان تأکید و خاطرنشان کردند: جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به‌عنوان شرط اول تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است.

 متن کامل پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رزمندگان حزب‌الله به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«‌‏یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً...»[۱]

جناب حجة‌الاسلام و المسلمین آقای شیخ نعیم قاسم دام‌عزّه
دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان و تمامی فرماندهان و رزمندگان جان‌برکف، صبور و مقاوم حزب‌الله
السّلام علیکم جمیعاً و رحمةالله

نامه‌ی شما برادران و فرزندانم، رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله سرافراز که حامل پیام پایداری و استقامت برای اعتلای کلمة‌الله و باورمندی به وعده‌های قرآن عظیم و آرمان‌های عزّت‌آفرین امام خمینی و قائد شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما بود، موجب تقدیر و تکریم است.

امروز که ملّت‌های جهان از ظلم و بیداد دولت امریکا و صهیونیست‌های جنایتکار و نابودکننده‌ی حرث و نسل به ستوه آمده‌اند، راهی جز جهاد و مقاومت، پیشِ ‌رو نمانده است و پایداری در این راه، نصرت موعود الهی را نصیب مجاهدانِ راه حق خواهد کرد «...وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ»[۲].

اکنون که حزب‌الله لبنان به‌عنوان پیش‌گام گروه‌های جهادی در برابر هجوم سَبُعانه‌ی رژیم صهیونیستی و حامیانش، چون صخره‌ای ستبر ایستاده است، این پایداری پیامی الهام‌بخش برای ملّت‌های آزاده‌ی جهان در جهت رهایی از ظلم و ستم استکبار جهانی و دست‌نشاندگانش شده است. بی‌تردید بخش قابل توجهی از این دستاورد بزرگ مرهون صبوری، نجابت، فداکاری و همراهی مردم لبنان خصوصاً منطقه‌ی جنوب بوده ‌است.

جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای خطّ‌مشی رهبر معظّم و شهید انقلاب امام سیّدعلی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه دفاع از این مجاهدان مظلوم و مقتدر را سیاست راهبردی خود تعیین کرده، و حفظ تمامیّت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به‌عنوان شرط اوّل تفاهم‌نامه‌ی پایان جنگ تحمیلی با امریکای متجاوز قرار داده است.

صلوات و رحمت خدای متعال بر شهدا و مجروحین و خانواده‌های صبور آنان، مهاجران فی‌سبیل‌الله که تحمّل مصائب را بر خود هموار کردند. سلام خدا بر روح ملکوتی سیّدالشّهدای حزب‌الله سیّدحسن نصرالله و همه‌ی فرماندهان سَلَف مقاومت و یاران شهیدش رضوان‌الله تعالی‌علیهم‌اجمعین که نهال مقاومت اسلامی را به درختی تنومند مبدّل کردند که اصلها ثابت و فرعها فی­‌السّماء، رزمندگانی که با جهاد و مقاومت خود، عزّت و سربلندی لبنان را در جهان اسلام به ارمغان آورده‌اند.

در خاتمه امیدوارم به برکت دعای خیر سرورمان عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف انواع عنایات و الطاف الهیّه شامل حال همه‌ی مجاهدان و شهدا وجانبازان مقاومت و مهاجران و خانواده‌های صبور آنان باشد.

«وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»[۳].

والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، حزب‌الله لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
درپناه خدا سلامت سربلند پیروز وسرافراز باشید
۷
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۶:۵۹ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
لبیک یا امام خامنه‌ای 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۷
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
جانم فدای امام خامنه ای عزیز
۹
۳
پاسخ دادن
Singapore
ناشناس
۰۰:۳۸ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
بعد به زلنکسی از روز اول لباس نظامی پوشیده تو جبهه کنار سربازاست میگن دلقک
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
گل گفتی
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۰:۲۲ ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام
تو رو خدا الان اسراییل رو در هم بکوبیم . امریکا میخواد خودش رو بیرون بکشه و دخالت نمیکنه . اسراییل بشدت ضعیف شده . بهترین فرصت تاریخه .
۱۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
تمام مسئولین و مردم باید اجرا کننده خواسته ها و اوامر رهبر باشند
۱۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
لبیک یا خامنه ای 💚
۱۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
لبیک یا خامنه ای
۳۵
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
تیم مذاکره کننده مورد تایید مردم ایران نیستند
۳۵
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
جانم با عشق فدای قدم ت آقا جانمان ...
۲۷
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
الله اکبر خامنه ای رهبر.
۲۹
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
انشاءالله که خداوند رهبر عزیزمان و همه نیروهای مقاومت را در پناه خودش مصون و محفوظ نگه دارد
۲۷
۲۴
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