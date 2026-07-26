رئیس فدراسیون بوکس ادعای دخالت وزیر ورزش و جوانان در انتخاب نفرات اعزامی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید روح‌الله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس به خبر منتشر شده در یکی از رسانه‌های ورزشی مبنی بر اینکه دانیال شه بخش و سام استکی با تصمیم وزیر ورزش و جوانان به فهرست اعزامی بازی‌های آسیایی ناگویا اضافه شده‌اند، واکنش نشان داد و این ادعا را تکذیب کرد.

وی در ابتدای صحبت‌های خود اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان از تمامی فدراسیون‌ها، به ویژه فدراسیون بوکس، قدردانی کنم. احمد دنیامالی همواره نگاه حمایتی به ورزش کشور و رشته بوکس داشته و تا کنون هیچ گونه دخالتی در انتخاب ملی پوشان یا ترکیب تیم‌های اعزامی نداشته است. ایشان به دلیل سابقه حضور در رشته بوکس، شناخت خوبی از این رشته دارد و در دیدار‌های خود با ملی‌پوشان نیز همواره دغدغه‌ها و درخواست‌های آنها را با آگاهی و درک مناسب دنبال کرده است.

رئیس فدراسیون بوکس در ادامه گفت: وزیر ورزش مسئول سیاست گذاری کلان ورزش کشور است و همواره از ورزش و به ویژه بوکس حمایت بی سابقه‌ای کرده است. این حمایت‌ها در حوزه فراهم کردن امکانات، اعزام‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های فدراسیون بوده و هرگز به معنای دخالت در تصمیمات فنی نبوده است. متأسفانه برخی منتقدان خارج از خانواده بوکس تلاش دارند با طرح چنین ادعاهایی، این حمایت‌ها را زیر سؤال ببرند، در حالی که بنده به عنوان رئیس فدراسیون تأکید می‌کنم تا کنون هیچ درخواست یا دخالتی از سوی وزیر ورزش در انتخاب ملی‌پوشان نداشته‌ایم.

حسینی در واکنش به شایعه دیدار دانیال شه بخش با وزیر ورزش برای حضور در تیم ملی نیز، گفت: وزیر ورزش با ورزشکاران رشته‌های مختلف دیدار می‌کند و بوکسور‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. دانیال شه بخش نیز مانند کشتی گیران، تکواندوکاران و سایر ورزشکاران در مقطعی با وزیر ورزش دیدار داشته است، اما این دیدار هیچ ارتباطی با حضور او در تیم ملی ندارد.

وی افزود: پیش از آغاز تجاوزات دشمن به خاک کشور، تصمیم گرفته بودم دانیال شه بخش را با توجه به سوابق ارزنده‌اش، از جمله کسب مدال برنز جهان، به اردو‌های تیم ملی دعوت کنم. با این حال، او به دلیل شرایط جنگی امکان حضور در اردو‌ها را نداشت و پس از فراهم شدن شرایط به تمرینات تیم ملی اضافه شد، اما وقتی به اردو اضافه شد، حضور در جام جهانی چین را از دست داده بود. در حال حاضر دانیال نیز یکی از نفرات اعزامی به ناگویا است.

رئیس فدراسیون بوکس با رد ادعای اضافه شدن دانیال شه بخش و سام استکی به فهرست اعزامی تأکید کرد: این دو بوکسور از ابتدا در فهرست نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا قرار داشتند و این گونه نبوده که با تصمیم یا دستور فردی به لیست اضافه شوند. برنامه ما از ابتدا اعزام پنج بوکسور در بخش مردان به این رقابت‌ها بوده است.

حسینی در پایان، ادامه گفت: موفقیت‌ها و مدال آوری‌های دو سال اخیر بوکس ایران تا حد زیادی مرهون حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان در زمینه تأمین امکانات و اعزام‌های برون مرزی بوده است، اما این حمایت‌ها هرگز به معنای دخالت در انتخاب ملی‌پوشان نبوده و بار دیگر تأکید می‌کنم هرگونه ادعا درباره دخالت وزش را تکذیب می‌کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بوکس ایران پس از ۸۵ سال صاحب خانه شده است، ما آکادمی بوکس را قرار است روز چهارشنبه افتتاح کنیم که این کار بزرگ خوشایند برخی از افراد نیست که در فضای مجازی حاشیه سازی میکنند و اطلاعات غلط به رسانه میدهند. انشالله با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و معاونین و سایر قهرمانان آکادمی بوکس ایران پس از هشتاد و پنج سال در ورزشگاه شهید شیرودی افتتاح خواهد شد.