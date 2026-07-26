رئیس فدراسیون بوکس ادعای دخالت وزیر ورزش و جوانان در انتخاب نفرات اعزامی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید روح‌الله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس به خبر منتشر شده در یکی از رسانه‌های ورزشی مبنی بر اینکه دانیال شه بخش و سام استکی با تصمیم وزیر ورزش و جوانان به فهرست اعزامی بازی‌های آسیایی ناگویا اضافه شده‌اند، واکنش نشان داد و این ادعا را تکذیب کرد.

وی در ابتدای صحبت‌های خود اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان از تمامی فدراسیون‌ها، به ویژه فدراسیون بوکس، قدردانی کنم. احمد دنیامالی همواره نگاه حمایتی به ورزش کشور و رشته بوکس داشته و تا کنون هیچ گونه دخالتی در انتخاب ملی پوشان یا ترکیب تیم‌های اعزامی نداشته است. ایشان به دلیل سابقه حضور در رشته بوکس، شناخت خوبی از این رشته دارد و در دیدار‌های خود با ملی‌پوشان نیز همواره دغدغه‌ها و درخواست‌های آنها را با آگاهی و درک مناسب دنبال کرده است.

رئیس فدراسیون بوکس در ادامه گفت: وزیر ورزش مسئول سیاست گذاری کلان ورزش کشور است و همواره از ورزش و به ویژه بوکس حمایت بی سابقه‌ای کرده است. این حمایت‌ها در حوزه فراهم کردن امکانات، اعزام‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های فدراسیون بوده و هرگز به معنای دخالت در تصمیمات فنی نبوده است. متأسفانه برخی منتقدان خارج از خانواده بوکس تلاش دارند با طرح چنین ادعاهایی، این حمایت‌ها را زیر سؤال ببرند، در حالی که بنده به عنوان رئیس فدراسیون تأکید می‌کنم تا کنون هیچ درخواست یا دخالتی از سوی وزیر ورزش در انتخاب ملی‌پوشان نداشته‌ایم.

حسینی در واکنش به شایعه دیدار دانیال شه بخش با وزیر ورزش برای حضور در تیم ملی نیز، گفت: وزیر ورزش با ورزشکاران رشته‌های مختلف دیدار می‌کند و بوکسور‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. دانیال شه بخش نیز مانند کشتی گیران، تکواندوکاران و سایر ورزشکاران در مقطعی با وزیر ورزش دیدار داشته است، اما این دیدار هیچ ارتباطی با حضور او در تیم ملی ندارد.

وی افزود: پیش از آغاز تجاوزات دشمن به خاک کشور، تصمیم گرفته بودم دانیال شه بخش را با توجه به سوابق ارزنده‌اش، از جمله کسب مدال برنز جهان، به اردو‌های تیم ملی دعوت کنم. با این حال، او به دلیل شرایط جنگی امکان حضور در اردو‌ها را نداشت و پس از فراهم شدن شرایط به تمرینات تیم ملی اضافه شد، اما وقتی به اردو اضافه شد، حضور در جام جهانی چین را از دست داده بود. در حال حاضر دانیال نیز یکی از نفرات اعزامی به ناگویا است.

رئیس فدراسیون بوکس با رد ادعای اضافه شدن دانیال شه بخش و سام استکی به فهرست اعزامی تأکید کرد: این دو بوکسور از ابتدا در فهرست نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا قرار داشتند و این گونه نبوده که با تصمیم یا دستور فردی به لیست اضافه شوند. برنامه ما از ابتدا اعزام پنج بوکسور در بخش مردان به این رقابت‌ها بوده است.

حسینی در پایان، ادامه گفت: موفقیت‌ها و مدال آوری‌های دو سال اخیر بوکس ایران تا حد زیادی مرهون حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان در زمینه تأمین امکانات و اعزام‌های برون مرزی بوده است، اما این حمایت‌ها هرگز به معنای دخالت در انتخاب ملی‌پوشان نبوده و بار دیگر تأکید می‌کنم هرگونه ادعا درباره دخالت وزش را تکذیب می‌کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بوکس ایران پس از ۸۵ سال صاحب خانه شده است، ما آکادمی بوکس را قرار است روز چهارشنبه افتتاح کنیم که این کار بزرگ خوشایند برخی از افراد نیست که در فضای مجازی حاشیه سازی میکنند و اطلاعات غلط به رسانه میدهند. انشالله با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و معاونین و سایر قهرمانان آکادمی بوکس ایران پس از هشتاد و پنج سال در ورزشگاه شهید شیرودی افتتاح خواهد شد.

برچسب ها: فدراسیون بوکس ، احمددنیامالی ، وزارت ورزش و جوانان ، بوکس ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
کسب ۲۷ سهمیه در ۱۲ رشته/ تأکید به مدال‌آوری والیبال ساحلی و فوتسال
دیدار مسئولان چهار فدراسیون با وزیر ورزش و جوانان
موکب‌های وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی در چه نقاطی از تهران برپا می‌شوند؟
دنیامالی: علاقه‌مند به استفاده از قابلیت‌های بوکس و کوراش ازبکستان هستیم/ اکرم‌اف: متجاوزان به ایران نه تاریخ و نه مردم شما را می‌شناسند
دنیامالی: غیر از پرچم ایران در ورزشگاه باشد بازی را متوقف می‌کنیم/ رفتار‌های ووشو قابل دفاع نیست
استراتژی جدید ورزش ایران؛ تمرکز بر ۱۲ رشته مدال‌آور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کریم حال عربستانی‌ها را گرفت
کسری - پرسپولیس؛ پرونده‌ای که می‌تواند فاجعه شود
قلعه‌نویی در دوراهی؛ ماندن در تیم ملی یا پیگیری ۷۰ میلیارد مطالبات
اخباری و کاظمیان شاگرد مهدی رحمتی شدند
بازگشت احتمالی لژیونر محبوب به پرسپولیس
عبدی باید روی تمام کنندگی و گلزنی بازیکنان امید کار کند
رئیس فدراسیون فوتبال:به سه دسته نباختیم؛ میزبان، رقیبان و عده‌ای وطن فروش
استارت فینالیست‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در چین
افزایش سهمیه بازیکنان لیگ برتر؛ مصوبه جدید فدراسیون فوتبال
ورزش حرفه‌ای در لباس اقوام اصیل ایرانی 
آخرین اخبار
ملی‌پوشان ساحلی ایران بر بام آسیای مرکزی قرار گرفتند
دقیقی از پیکان جدا شد
تفکری: برای حق‌مان تا آخر می‌جنگیم
علیرضا دبیر: علاقه‌ای به حضور در فوتبال ندارم
رئیس فدراسیون فوتبال:به سه دسته نباختیم؛ میزبان، رقیبان و عده‌ای وطن فروش
تأکید اسبقیان بر تمرکز ملی‌پوشان ژیمناستیک روی بازی‌های آسیایی ناگویا
قلعه‌نویی در دوراهی؛ ماندن در تیم ملی یا پیگیری ۷۰ میلیارد مطالبات
حکم‌های سنگین کمیته وضعیت؛ سپاهان، هوادار و صنعت مس محکوم شدند
بازگشت احتمالی لژیونر محبوب به پرسپولیس
نتایج روز آغازین رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در باکو
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون انجمن‌های ورزشی+ فیلم
سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی: ورزش پلی به سوی توانمندسازی افراد کم توان ذهنی است 
رضا خدایاری: اعزام تیمی مقتدر به مسابقات آسیایی و جهانی، اولویت اصلی است
گل گهر کشور‌های میزبان خود در آسیا را معرفی کرد 
برنامه ریزی دنیامالی برای انقلاب مدال‌آوری در المپیک
کسری - پرسپولیس؛ پرونده‌ای که می‌تواند فاجعه شود
ورزش حرفه‌ای در لباس اقوام اصیل ایرانی 
افزایش سهمیه بازیکنان لیگ برتر؛ مصوبه جدید فدراسیون فوتبال
دبیر فراکسیون ورزش مجلس: وزارت ورزش در شرایط جنگی موفق عمل کرد
آغاز مأموریت ملی‌پوشان گلف در ترکیه
استارت فینالیست‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در چین
هفدهمی هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر جام جهانی
والیبال ساحلی ایران در یک‌قدمی سکوی قهرمانی آسیا
شمشیربازی قهرمانی جهان| نماینده ایران در جمع ۳۲ بازیکن برتر
کریم حال عربستانی‌ها را گرفت
اخباری و کاظمیان شاگرد مهدی رحمتی شدند
عبدی باید روی تمام کنندگی و گلزنی بازیکنان امید کار کند
پیروزی پرسپولیس مقابل پیرامیدز مصر + فیلم
حسینی: بوکس بعد از ۸۵ سال با حمایت دنیا مالی صاحب خانه می‌شود
تکذیب شایعات شکایت کیفری از اسبقیان