سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه اشخاص حقیقی امکان واردات خودروی نو را ندارند گفت:تعدد قوانین، واردات خودرو را پیچیده کرده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در رادیو اقتصادبا تشریح هزینه‌ها و الزامات قانونی واردات خودرو، گفت: واردات خودرو علاوه بر حقوق ورودی، مشمول انواع مالیات‌ها و عوارض قانونی است که در قوانین مختلف پیش‌بینی شده و همین موضوع موجب افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی می‌شود.

وی  اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، خودروهای وارداتی متناسب با حجم موتور مشمول حقوق ورودی متفاوتی هستند و علاوه بر آن، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد عوارض هلال‌احمر، نیم در هزار عوارض پسماند، ۱۰ درصد عوارض واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی، هزینه‌های مربوط به استاندارد، عوارض اسقاط خودرو، عوارض شماره‌گذاری و مالیات نقل و انتقال نیز به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

زارعی با اشاره به تعدد قوانین حوزه خودرو افزود: در سال‌های اخیر قوانین متعددی در حوزه خودرو تصویب شده و هر یک بخشی از هزینه‌ها و الزامات واردات را تعیین کرده‌اند. به اعتقاد ما، اگر قرار باشد فرآیند واردات خودرو تسهیل شود، باید تمامی ضوابط و مقررات در قالب یک قانون جامع و شفاف تجمیع شود تا همه ذی‌نفعان تکلیف خود را بدانند.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه بخشی از این عوارض جنبه درآمدی برای دولت دارد، تصریح کرد: برخی از این موارد در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شوند و وزارت صمت نقشی در تعیین آن‌ها ندارد.

وی درباره امکان واردات خودرو توسط افراد حقیقی گفت: مطابق مقررات فعلی، واردات خودروی نو صرفاً توسط اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است تا موضوع خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پاسخگویی شرکت‌های واردکننده مشخص باشد.

زارعی ادامه داد: شرکت‌های واردکننده خودرو باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشند و مسئولیت تأمین قطعات و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان را بر عهده بگیرند؛ بنابراین اشخاص حقیقی امکان واردات خودروی نو را ندارند.

وی در خصوص خودروهای کارکرده نیز اظهار کرد: اشخاص حقیقی می‌توانند بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو نسبت به واردات خودروی کارکرده اقدام کنند، اما این فرآیند دارای شرایط و ضوابط مشخصی است و باید اصالت خودرو، عدم سرقتی بودن آن و تأیید مراجع ذی‌صلاح کشور مبدأ احراز شود.

سخنگوی وزارت صمت همچنین درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: ایرانیانی که تا تاریخ مقرر در آیین‌نامه مربوطه در خارج از کشور اقامت داشته و خودرو به نام آن‌ها ثبت شده باشد، می‌توانند بدون انتقال ارز از داخل کشور، نسبت به واردات یک دستگاه خودرو اقدام کنند. البته موضوع تأیید منشأ ارز و ضوابط مرتبط با آن بر عهده بانک مرکزی است.

زارعی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این قانون ظرفیت‌های مناسبی برای ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو پیش‌بینی کرده و در موادی از آن به کاهش تدریجی حقوق ورودی و همچنین تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده اشاره شده است.

وی در پایان تأکید کرد که ساماندهی و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات حوزه خودرو می‌تواند ضمن تسهیل فرآیند واردات، شفافیت بیشتری را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند.

 

برچسب ها: خودرو ، واردات خودرو
خبرهای مرتبط
شورای رقابت خواستار شفافیت در قراردادهای خودروسازان شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۴ مرداد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳ مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یکصد و پنجاه و دومین حراج شمش طلا برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۴ مرداد
شورای رقابت خواستار شفافیت در قراردادهای خودروسازان شد
برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی پرمصرف پایتخت قطع شد
هتل لاله پارک تبریز برای سفرهای کاری مناسب‌تر است یا تفریحی؟
جلوگیری از خروج خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث از کشور در ایام اربعین+ نامه
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
آزادسازی سهام عدالت راه‌حل نجات سرمایه ملی مردم
پیش‌بینی جابه‌جایی ۲۰ هزار مسافر در ایام اربعین+ فیلم
وضعیت تامین آب بخش کشاورزی مطلوب نیست
آخرین اخبار
ایرانیان مقیم خارج می‌توانند یک دستگاه خودرو به کشور وارد کنند
هنوز در تهران، کرج، مشهد، اراک و ساوه نیاز به مدیریت مصرف داریم
آسیب به صنایع مادر زنجیره تولید را تحت‌تأثیر قرار داد
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
ترافیک سنگین در چند محور مواصلاتی کشور
آزادسازی سهام عدالت راه‌حل نجات سرمایه ملی مردم
عرضه ۵۰۰ مگاوات برق در بورس انرژی برای جبران بخشی از کسری برق صنایع
وضعیت تامین آب بخش کشاورزی مطلوب نیست
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۴ مرداد
واکسیناسیون ۱۲۵ میلیون راس دام روستایی و عشایری علیه تب برفکی
عرضه ۶۰۰ دستگاه «آریسان ۲» در بورس کالا
جلوگیری از خروج خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث از کشور در ایام اربعین+ نامه
مجموع مطالبات پرداخت‌شده به ۱۱۰.۱ همت رسید
هتل لاله پارک تبریز برای سفرهای کاری مناسب‌تر است یا تفریحی؟
افزایش ۶۶۸ مگاواتی ظرفیت تولید برق در هفته گذشته/ ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی این هفته وارد مدار می‌شود
یکصد و پنجاه و دومین حراج شمش طلا برگزار می‌شود
پیش‌بینی جابه‌جایی ۲۰ هزار مسافر در ایام اربعین+ فیلم
خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید/وعده وزیر جهاد در خصوص پرداخت مطالبات محقق نشد
شورای رقابت خواستار شفافیت در قراردادهای خودروسازان شد
برق ۱۰۰ سازمان ملی و استانی پرمصرف پایتخت قطع شد
ابلاغ تکالیف سوخت‌رسانی در اربعین؛ از خدمت به زائران تا صیانت از منابع ملی
۶ راهبرد ملی کاهش مصرف آب کشاورزی کلید خورد
پیشرفت ۷۰ درصدی شناور ۳۵۰۰ تنی به همت مهندسان ایرانی
به کارگیری فناوری نوین ساختمانی در ۲۰ هزار واحد مسکونی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۴ مرداد ۱۴۰۵
رشد بیش از ۱۰۷ هزار واحدی/ شاخص کل بورس به ارتفاع ۵ میلیون واحد بازگشت
مهان می‌خواهد روزانه حداقل شش میلیون مترمکعب از مصرف گاز را کاهش دهد
پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی به مسکن حمایتی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
قیمت محصولات لبنی پرمصرف تغییر کرد
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات رسید/ تجدیدپذیر‌ها ۵۶۰۰ مگاواتی شدند