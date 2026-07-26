تیم فوتبال پرسپولیس در اولین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه برابر تیم پیرامیدز مصر، قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان آفریقا به برتری یک بر صفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی ترکیه، عصر امروز یکشنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم پیرامیدز مصر قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان آفریقا رفتند و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسیدند.

پرسپولیس در این بازی با ترکیب؛ پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، علیرضا همایی فرد، محمد خدابنده‌لو، مجید عیدی، مارکو باکیچ، محمد عمری، مهدی تیکدری، ایگور سرگیف و علی علیپور به میدان رفت.

دو تیم، بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند. این دیدار در پایان نیمه اول با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

پرسپولیس در نیمه دوم دست به تغییراتی زد تا دیگر بازیکنان تیم، مورد ارزیابی قرار گیرند.

تیوی بیفوما که در نیمه دوم وارد زمین شده بود در دقیقه ۸۶ با یک ضربه سر دیدنی در پی ارسال کرنر، گل برتری سرخپوشان ایران را به ثمر رساند.

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این دیدار در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت.

برچسب ها: پرسپولیس ، مهدی تارتار ، لیگ برتر فوتبال
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