باشگاه خبرنگاران جوان -سخنگو و مدیر روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان گیلان از افزایش قابل توجه حجم خدمات درمانی ارائه‌شده در درمانگاه هلال‌احمر گیلان در نجف اشرف خبر داد و گفت: بررسی آمار عملکرد درمانگاه نشان می‌دهد که با وجود کاهش مدت زمان فعالیت در روز دوم، سرعت و تراکم خدمت‌رسانی به زائران به شکل محسوسی افزایش یافته است.

مرتضی ادهمی با اشاره به مقایسه عملکرد دو روز نخست فعالیت درمانگاه اظهار کرد: در روز نخست (۳ مرداد) طی ۱۰ ساعت فعالیت، ۸۵۵ مراجعه به ثبت رسید که میانگین مراجعات ساعتی ۸۵.۵ نفر بود. این در حالی است که در روز دوم (۴ مرداد) طی تنها ۸ ساعت فعالیت، ۷۹۳ مراجعه ثبت شد و نرخ مراجعات ساعتی به حدود ۹۹ نفر رسید که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۶ درصدی شدت مراجعات و ارتقای سرعت خدمت‌رسانی است.

وی افزود: آمارها بیانگر افزایش چشمگیر برخی خدمات تخصصی درمانگاه نیز هست؛ به‌گونه‌ای که تعداد خدمات دارویی (OTC) از ۴۸۵ مورد به ۶۲۰ مورد رسید و رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرد. همچنین تعداد تزریقات از ۵۰ مورد به ۱۱۵ مورد افزایش یافت که رشد ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

ادهمی با اشاره به افزایش نیاز زائران به خدمات درمانی ناشی از گرما و خستگی گفت: خدمات سرم‌تراپی نیز از ۱۲ مورد در روز نخست به ۳۱ مورد در روز دوم افزایش یافت که رشد ۱۵۸ درصدی را ثبت کرده است.

سخنگو و مدیر روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان گیلان ادامه داد: اگرچه تعداد ویزیت پزشک از ۳۷۰ مورد در روز نخست به ۱۷۳ مورد در روز دوم کاهش یافته است، اما افزایش قابل توجه خدمات دارویی و مداخلات درمانی نشان می‌دهد بخش زیادی از مراجعات با غربالگری اولیه و ارائه خدمات سرپایی و دارویی به سرعت مدیریت شده و فرآیند خدمت‌رسانی با کارآمدی بیشتری انجام شده است.

وی تأکید کرد: کادر درمان، جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با آمادگی کامل و به‌صورت شبانه‌روزی در درمانگاه مستقر در نجف اشرف در حال ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند و با افزایش موج حضور زائران، تمامی ظرفیت‌های درمانی برای پاسخگویی سریع، مؤثر و ایمن به کار گرفته شده است.

ادهمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تیم درمان و پشتیبانی، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند، خدمات درمانی مطلوب و شایسته‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

منبع : روابط عمومی از نجف اشرف