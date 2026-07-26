باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از تردد روان در تمامی محورهای شمالی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت (رفت و برگشت) بهصورت روان در جریان است و هیچگونه مداخلات جوی در این محورها وجود ندارد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه تهران-کرج-قزوین در حدفاصل کرمدره تا استاندارد سنگین است. همچنین در آزادراه تهران-قم محدوده پارکافرا، محور تهران-شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران-ورامین در محدوده قلعهنو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور در ادامه از انسداد یک محور مواصلاتی خبر داد و افزود: محور بندرعباس-لار در محدوده کلمتلی مسدود است و رانندگان میتوانند از مسیر جایگزین کهورستان، منبعآب و بندرعباس برای تردد استفاده کنند.
محرابینیا تأکید کرد: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی، شرایط جوی در محورهای شمالی کشور مساعد بوده و تردد در این مسیرها بدون مشکل در حال انجام است.
*