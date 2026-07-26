منابع می‌گویند که توصیه سنتکام درباره بی‌فایده بودن ادامه بمباران ایران و نگرانی درباره کمبود تجهیزات نظامی، سبب شده ترامپ دستور توقف حملات را بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی شد که برد کوپر، فرمانده ارشد ارتش آمریکا هفته گذشته به کاخ سفید توصیه کرده است حملات در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا این حملات «به حد نهایی اثربخشی خود رسیده بودند» و ادامه کارزار حملات هوایی نمی‌توانست نتیجه چندانی داشته باشد.

این وبگاه همچنین در گزارش خود اعلام کرد که ارزیابی‌های کوپر به همراه سایر فرماندهان نظامی و مشاوران در تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای توقف موقت حملات علیه ایران نقش داشته است.

به نوشته آکسیوس، این تصمیم نشان داد که هم مشاوران نظامی و هم مشاوران غیرنظامی ترامپ پذیرفته‌اند که کارزار حملات هوایی محدودیت‌های خود را دارد و نمی‌تواند به همه اهداف دست پیدا کند.

روز جمعه ترامپ برای اولین بار طی دو هفته گذشته به ارتش آمریکا دستور داد آتش را متوقف کرده و حملاتی علیه ایران انجام ندهد. گفته شده این تصمیم پس از جلسه‌ای با مشاوران ارشد و مقام‌های نظامی اتخاذ شد. منابع می‌گویند ترامپ در روز‌های پیش از این جلسه، تمایل داشت به جنگ تمام‌عیار بازگردد، اما از عصر پنجشنبه نظرش شروع به تغییر کرد و تصمیم او برای کاهش حملات روز جمعه قطعی شد.

به گفته منابع، کوپر روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه پیشنهاد خود درباره مسیر پیش‌رو را به پنتاگون، ستاد مشترک ارتش و کاخ سفید ارائه کرده بود. او تأکید کرده بود که دو هفته حملات در منطقه تنگه هرمز، به حداکثر بازدهی رسیده و بیشتر اهدافی که برای بمباران تعیین شده بود، مورد حمله قرار گرفته و تقریباً تمام شده‌اند.

فرمانده سنتکام گفت یکی از گزینه‌های احتمالی بعدی این است که عملیات گسترده نظامی دوباره آغاز شود تا ۲۰ درصد از اهدافی که ارتش آمریکا در عملیات قبلی مشخص کرده، اما به آنها حمله نکرده بود، تکمیل شود. 

منابع می‌گویند او تأکید کرده که اگر تصمیمی برای بازگشت به عملیات گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته دیگر فایده‌ای ندارد.

منابع گفتند ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در جلسات خصوصی به پیت هگست، وزیر جنگ و ترامپ هشدار داده که کمبود موشک‌های رهگیر پدافندی می‌تواند توانایی آمریکا برای حفاظت از نیرو‌ها و متحدانش در منطقه را با مشکل مواجه کند. این هشدار نخستین بار توسط روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش شد.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: حمله هوایی ، دونالد ترامپ ، توقف حملات هوایی
خبرهای مرتبط
پاکستان: تلاش میانجی‌ها برای توقف جنگ شدت گرفته است
رسانه آمریکایی: مذاکرات ایران و عمان در حال پیشرفت است
ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل: به دیپلماسی با ایران کمی فضا می‌دهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای وزیر دفاع پیشین آمریکا: ترامپ «در آستانه» تشدید حملات نظامی علیه ایران است
رسانه آمریکایی: مذاکرات ایران و عمان در حال پیشرفت است
کویت خواستار اصلاح ادعا‌های نادرست وال استریت ژورنال درباره اقدام نظامی علیه ایران شد
ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل: به دیپلماسی با ایران کمی فضا می‌دهیم
برخورد یک پرتابه به آب در نزدیکی نفتکش در جنوب دریای سرخ
یمن یک فروند پهپاد بیرقدار ساخت ترکیه را سرنگون کرد
پاکستان: تلاش میانجی‌ها برای توقف جنگ شدت گرفته است
رسوایی در ارتش انگلیس؛ دو نظامی یک خودروی زرهی ۱۵ تنی را به سرقت بردند
اصرار نتانیاهو برای سفر به نیویورک پس از اظهارات ممدانی برای بازداشت او
با رسیدن طوفان نول به جنوب چین، بیش از ۷۰۰ هزار نفر تخلیه شدند
آخرین اخبار
 فرانسه و اسپانیا با آتش‌سوزی‌های «غیرقابل پیش‌بینی» دست و پنجه نرم می‌کنند
آکسیوس: سنتکام خواستار توقف حملات علیه ایران شد
اصرار نتانیاهو برای سفر به نیویورک پس از اظهارات ممدانی برای بازداشت او
دبیر کل سازمان ملل خواستار لغو فوری تمامی تحریم‌های سوریه شد 
ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل: به دیپلماسی با ایران کمی فضا می‌دهیم
گوترش: گزارش حملات اسرائیل علیه سوریه به شورای امنیت ارائه می‌شود
کرملین: موضع ترامپ درباره اوکراین دوگانه است
رسانه آمریکایی: مذاکرات ایران و عمان در حال پیشرفت است
افزایش شمار شهدای غزه به بیش از ۷۳۳۰۰ نفر
یمن یک فروند پهپاد بیرقدار ساخت ترکیه را سرنگون کرد
پاکستان: تلاش میانجی‌ها برای توقف جنگ شدت گرفته است
برخورد یک پرتابه به آب در نزدیکی نفتکش در جنوب دریای سرخ
نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه عربستان بر کاهش تنش و اجرای توافق ایران و آمریکا تأکید کردند
کویت خواستار اصلاح ادعا‌های نادرست وال استریت ژورنال درباره اقدام نظامی علیه ایران شد
با رسیدن طوفان نول به جنوب چین، بیش از ۷۰۰ هزار نفر تخلیه شدند
نظرسنجی پولیتیکو: بیشتر آمریکایی‌ها افزایش قیمت بنزین را بیش از حد برآورد می‌کنند
ادعای وزیر دفاع پیشین آمریکا: ترامپ «در آستانه» تشدید حملات نظامی علیه ایران است
اشغالگران اسرائیلی مسجدى در کرانه باختری اشغالی را به آتش کشیدند
رسوایی در ارتش انگلیس؛ دو نظامی یک خودروی زرهی ۱۵ تنی را به سرقت بردند
قطر فعالیت‌های ناوبری دریایی را پس از ۲ هفته وقفه از سر می‌گیرد
بحران انرژى مبارزه با تورم در ترکیه و لیر را تحت فشار تازه قرار می‌دهد
استرالیا نگرانی‌های خود را در مورد تعرفه‌های جدید با ترامپ مطرح خواهد کرد
کودکان اوکراینی در دارک‌نت ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار به بردگی در اروپا فروخته می‌شوند
زلنسکی: روسیه ۳۰ هزار سرباز کره شمالی را وارد درگیری می‌کند
نیویورک تایمز: ادامه جنگ با ایران، آمریکا را با کاهش ذخایر موشک‌های پدافند هوایی تهدید می‌کند
غرق شدن کشتی ویتنامی در دریای چین جنوبی؛ ۲۳ نفر مفقود شدند
نتانیاهو پیش از سفر به آمریکا نشست کابینه امنیتی را در زیرزمین برگزار می‌کند
حمله با خودرو به مراسمی در برلین؛ یک کشته و ۱۷ زخمی/ پلیس مظنون را شناسایی کرد
سی‌ان‌ان: ونس و کین نگرانی خود را در مورد ذخایر مهمات آمریکا به ترامپ ابراز کرده‌اند
انفجار شدید در نبطیه پس از حملات رژیم صهیونیستی