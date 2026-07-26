باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی شد که برد کوپر، فرمانده ارشد ارتش آمریکا هفته گذشته به کاخ سفید توصیه کرده است حملات در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا این حملات «به حد نهایی اثربخشی خود رسیده بودند» و ادامه کارزار حملات هوایی نمی‌توانست نتیجه چندانی داشته باشد.

این وبگاه همچنین در گزارش خود اعلام کرد که ارزیابی‌های کوپر به همراه سایر فرماندهان نظامی و مشاوران در تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای توقف موقت حملات علیه ایران نقش داشته است.

به نوشته آکسیوس، این تصمیم نشان داد که هم مشاوران نظامی و هم مشاوران غیرنظامی ترامپ پذیرفته‌اند که کارزار حملات هوایی محدودیت‌های خود را دارد و نمی‌تواند به همه اهداف دست پیدا کند.

روز جمعه ترامپ برای اولین بار طی دو هفته گذشته به ارتش آمریکا دستور داد آتش را متوقف کرده و حملاتی علیه ایران انجام ندهد. گفته شده این تصمیم پس از جلسه‌ای با مشاوران ارشد و مقام‌های نظامی اتخاذ شد. منابع می‌گویند ترامپ در روز‌های پیش از این جلسه، تمایل داشت به جنگ تمام‌عیار بازگردد، اما از عصر پنجشنبه نظرش شروع به تغییر کرد و تصمیم او برای کاهش حملات روز جمعه قطعی شد.

به گفته منابع، کوپر روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه پیشنهاد خود درباره مسیر پیش‌رو را به پنتاگون، ستاد مشترک ارتش و کاخ سفید ارائه کرده بود. او تأکید کرده بود که دو هفته حملات در منطقه تنگه هرمز، به حداکثر بازدهی رسیده و بیشتر اهدافی که برای بمباران تعیین شده بود، مورد حمله قرار گرفته و تقریباً تمام شده‌اند.

فرمانده سنتکام گفت یکی از گزینه‌های احتمالی بعدی این است که عملیات گسترده نظامی دوباره آغاز شود تا ۲۰ درصد از اهدافی که ارتش آمریکا در عملیات قبلی مشخص کرده، اما به آنها حمله نکرده بود، تکمیل شود.

منابع می‌گویند او تأکید کرده که اگر تصمیمی برای بازگشت به عملیات گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران دو هفته گذشته دیگر فایده‌ای ندارد.

منابع گفتند ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در جلسات خصوصی به پیت هگست، وزیر جنگ و ترامپ هشدار داده که کمبود موشک‌های رهگیر پدافندی می‌تواند توانایی آمریکا برای حفاظت از نیرو‌ها و متحدانش در منطقه را با مشکل مواجه کند. این هشدار نخستین بار توسط روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش شد.

منبع: آکسیوس