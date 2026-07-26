باشگاه خبرنگاران جوان - وحید خضاب، پژوهشگر، با اشاره به دشواری مقابله مستقیم نظامی با محاصره دریایی گفت: در چنین شرایطی طرف مقابل تلاش می‌کند با تداوم فشار، محاصره اقتصادی را حفظ و زمان را به سود خود مدیریت کند.

او افزود در این وضعیت، اگر ایران نخواهد روند فرسایشی به نفع آمریکا ادامه یابد، باید اقدامی انجام دهد که معادله فشار را بر هم بزند.

به گفته خضاب، موثرترین نقطه برای ایجاد این تغییر، حوزه زیرساخت انرژی و منافع مرتبط با آن است؛ زیرا این بخش می‌تواند مستقیما بر روند فشار اقتصادی و محاسبات طرف مقابل با هم‌پیمانانش اثر بگذارد. اگر در برابر توقف، تغییر مسیر یا آسیب دیدن کشتی‌های ایران، پاسخ روشن و بازدارنده تعریف شود، شرایط می‌تواند برای طرف مقابل متفاوت شود.