بیش از ۵۳ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی بخش سرخ‌رود شهرستان محمودآباد آزادسازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - بهرام لطف اله نیا سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از اجرای عملیات آزادسازی اراضی کشاورزی در بخش سرخ‌رود خبر داد و گفت: در راستای صیانت از زمین‌های زراعی و باغی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ بستر تولید در این شهرستان، عملیات آزادسازی اراضی کشاورزی در قالب اجرای تبصره دو ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با قاطعیت انجام شد.

او افزود: در این عملیات، ۳۶ پلاک تفکیکی شامل فنس‌کشی، دیوارکشی، تفکیک و بنای نیمه‌کاره در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰، به مساحت ۴۹ هزار و ۱۶۰ متر مربع مورد اقدام قانونی قرار گرفت.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ادامه داد: همچنین پنج مورد دیگر از تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز در اجرای ماده ۳ این قانون، به مساحت چهار هزار و ۸۰۰ متر مربع شناسایی و اعمال قانون شد که در مجموع، ۵۳ هزار و ۹۶۰ متر مربع از اراضی کشاورزی بخش سرخ‌رود آزادسازی شد.

او با اشاره به همکاری دستگاه‌های مسئول در اجرای این اقدام، افزود: این عملیات با حضور نماینده دادستان، یگان امداد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، پاسگاه بیشه‌کلا، پلیس پیشگیری و امنیت شهرستان محمودآباد، مرکز جهاد کشاورزی عبداله‌آباد، مرکز جهاد کشاورزی سرخ‌رود و مدیریت امور اراضی شهرستان انجام شد و هماهنگی و همراهی این مجموعه‌ها، نقش مهمی در اجرای دقیق قانون و صیانت از حقوق عمومی داشته است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز و جلوگیری از تفکیک و تخریب اراضی کشاورزی، از اولویت‌های جدی مجموعه جهاد کشاورزی است و هرگونه تعرض به اراضی زراعی و باغی، با رصد مستمر و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، زمین خواری
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