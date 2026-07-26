مدیرکل پیش پیش سازمان هواشناسی گفت: سه شنبه در بیشتر مناطق نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی مناطق ۴ استان فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، رگبار باران و رعدوبرق پیش را شاهد هستیم.

وی افزود: طی سه روز آینده در برخی مناطق واقع در نیمه جنوبی و شرقی فارس، جنوب و ارتفاعات کرمان، ارتفاعات استان های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.

او بیان کرد:همچنین از بعد از ظهر دوشنبه و طی روز سه شنبه در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، بارش باران و وزش باد رخ می دهد.

وی افزود: امشب در جنوب غرب و نوار شرقی و از دوشنبه تا پنجشنبه در شرق، شمال شرق و برخی مناطق جنوب شرق، مرکز، جنوب و استان های های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعت‌ها وزش باد، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا هوا پیش‌بینی می شود.

او گفت: سه شنبه در بیشتر مناطق نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می دهد.

وی گفت: طی سه روز آینده دریای عمان، دوشنبه و سه شنبه دریای خزر و شمال خلیج فارس مواج است