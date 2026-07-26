باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از آغاز فصل برداشت برنج در این شهرستان خبر داد و گفت: شالیزار‌های ساری پس از پشت سر گذاشتن یک فصل زراعی موفق، با برخورداری از شرایط مناسب تولید، وارد مرحله برداشت شده‌اند و ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد عملکرد مزارع از نظر کیفیت و کمیت در سطح مطلوب و امیدوارکننده‌ای قرار دارد.

او با بیان اینکه بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ساری به کشت برنج اختصاص دارد، افزود: اجرای به‌موقع عملیات آماده‌سازی زمین، نشاکاری، مدیریت تغذیه، کنترل آفات و برداشت، نقش مؤثری در حفظ سلامت مزارع و ارتقای کیفیت محصول داشته و شرایط مناسبی را برای تولید برنجی مرغوب فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به اینکه مدیریت صحیح زمان‌بندی عملیات زراعی یکی از عوامل اصلی موفقیت فصل زراعی امسال بوده است، گفت: آغاز زودهنگام برداشت سبب شد بخش قابل توجهی از مزارع پیش از اوج خسارت آفات وارد مرحله برداشت شوند و همین موضوع ضمن افزایش کیفیت محصول، هزینه‌های تولید را نیز برای شالیکاران کاهش داده است.

علوی ادامه داد: کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی از ابتدای فصل زراعی با حضور مستمر در مزارع، آموزش‌های فنی و توصیه‌های تخصصی را در اختیار کشاورزان قرار دادند که این همراهی در کنار تجربه ارزشمند بهره‌برداران، زمینه تولید محصولی سالم‌تر و باکیفیت‌تر را فراهم کرده است.

او با تأکید بر اهمیت توسعه مکانیزاسیون در شالیزار‌ها، گفت: استفاده از ماشین‌آلات نوین در عملیات برداشت، علاوه بر افزایش سرعت کار، موجب کاهش ضایعات، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری تولید می‌شود و جهاد کشاورزی توسعه این بخش را با جدیت دنبال می‌کند.

علوی در پایان افزود: با تداوم شرایط مناسب و ادامه برداشت در روز‌های آینده، انتظار می‌رود محصول امسال از نظر کیفیت و کمیت رضایت‌بخش باشد و برنج تولیدی شهرستان ساری همچنان جایگاه ممتاز خود را در بازار حفظ کند.