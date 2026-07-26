باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان طی نامه‌ای قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به مجلس ابلاغ کرد.

متن این نامه به شرح زیر است.

بسمه تعالی

مجلس شورای اسلامی

در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره ۳۳۹.۱۴۸۰۶ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران