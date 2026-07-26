باشگاه خبرنگاران جوان - رحمت رحمت‌نژاد، مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ با بیان اینکه این دومین سال است که قطار ویژه اربعین راه اندازی می‌شود، گفت: قطار فوق‌العاده رشت - کرمانشاه ویژه ایام اربعین حسینی، سال گذشته از نوع اتوبوسی بود و امسال برای رفاه حال زائران، از نوع کوپه‌ای ۶ تخته خواب با ظرفیت جابه‌جایی ۶۶۰ مسافر است که ساعت ۱۸ امروز (یکشنبه ۴ مرداد ماه) رشت را به مقصد کرمانشاه ترک کرد و پس از حدود ۱۸ ساعت به مقصد می‌رسد.

او با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این قطار فوق‌العاده، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در ایام اربعین حسینی است، افزود: این اقدام در پاسخ به مطالبه زائران استان گیلان و با همکاری بخش‌های مختلف راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده تا سفری ایمن، سریع و مستقیم برای مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین فراهم شود.

مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ با اشاره به زمان بازگشت این قطار تصریح کرد: قطار فوق‌العاده رشت - کرمانشاه ساعت ۱۰:۱۰ روز دوشنبه ۱۲ مرداد، از کرمانشاه به مقصد رشت حرکت خواهد کرد.

رحمت‌نژاد همچنین گفت: علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این قطار را از طریق سکو‌های اینترنتی فروش بلیت یا دفاتر فروش حضوری تهیه کنند.

منبع: صداوسیما