باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانهها میگویند که فرانسه در حال مقابله با یک آتشسوزی جنگلی «غیرقابل پیشبینی» در نزدیکی شهر «بوردو» در جنوب غربی این کشور است.
در همین حال، اسپانیا هشدار داده در نبرد خود با آتشسوزی با «ساعات دشواری» روبهروست.
گفته شده در هر دو کشور، تعداد افرادی که از مناطق خطرناک تخلیه شدهاند به بیش از ۳۲۵ هزار نفر رسیده است.
این آتشسوزیهای گسترده که چندین روز است بدون کنترل در جنوبغرب فرانسه و مرکز اسپانیا ادامه دارند، از بدترین آتشسوزیهایی هستند که هر دو کشور تجربه کردهاند.
به گفته فدراسیون ملی آتشنشانان فرانسه، آتشسوزی بزرگ این کشور باعث ایجاد یک پدیده بیسابقه به نام «پیروکومولونیمبوس» شده است: یک ابر عظیم آتش که مهار آن بسیار دشوار است، بادهای مخصوص خودش را ایجاد میکند و با تولید رعدوبرق باعث شکلگیری آتشسوزیهای جدید میشود.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه اعلام کرد امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور صبح دوشنبه جلسه اضطراری کابینه را برای بررسی واکنش به آتشسوزی برگزار خواهد کرد.
مقامهای اسپانیایی میگویند امیدوارند کنترل برخی از مناطق را به دست گرفته باشند، اما در آخر هفته با جبهه جدیدی از آتشسوزی در نزدیکی شهر ساحلی والنسیا روبهرو شدند که باعث شد ۱۵ هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانههایشان شوند.
منبع: خبرگزاری فرانسه