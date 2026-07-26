باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان از اجرای تمهیدات ویژه پلیس برای تسهیل سفر زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: صدور گذرنامه زیارتی در چند شهرستان استان گیلان، دفاتر پلیس +۱۰ و سامانه «پلیس من» فعال است و زائران باید دریافت گذرنامه و بررسی اعتبار آن را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به آغاز سفر‌های زیارتی اربعین، بر آمادگی کامل پلیس این استان برای تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات لازم در حوزه گذرنامه، ترافیک، امنیت و انتظامی تأکید کرد و افزود: پلیس از ماه‌ها قبل برای سفر اربعین برنامه‌ریزی کرده است. سردار حسن‌پور تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۶ هزار جلد گذرنامه زیارتی و عادی در گیلان صادر شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

به گفته او، صدور گذرنامه به صورت حضوری در شهرستان‌های رشت، بندر انزلی، لاهیجان و آستارا پیش‌بینی شده است و شهروندان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پلیس گذرنامه، از خدمات دفاتر پلیس +۱۰ نیز استفاده کنند. فرمانده انتظامی گیلان همچنین گفت: امکان ثبت درخواست از طریق سامانه و نرم‌افزار «پلیس من» برای متقاضیان فراهم شده است.

سردار حسن‌پور با تأکید بر ضرورت اقدام به موقع برای دریافت گذرنامه افزود: از زائران درخواست داریم دریافت گذرنامه زیارتی را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا در روند سفر آنان مشکلی ایجاد نشود. داشتن گذرنامه معتبر برای خروج از کشور الزامی است و همه زائران باید پیش از سفر از اعتبار مدارک خود اطمینان حاصل کنند.

او تصریح کرد: اگرچه اعتبار گذرنامه‌ها ۵ ساله است، اما برای سفر اربعین باید حداقل ۶ ماه از اعتبار آن باقی مانده باشد؛ بنابراین افرادی که از گذرنامه‌های سال‌های قبل استفاده می‌کنند، لازم است پیش از سفر نسبت به بررسی اعتبار آن اقدام کنند. فرمانده انتظامی گیلان همچنین از تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشمولان غیرغائب خبر داد و اذعان داشت: امسال وثیقه خروج از کشور برای این افراد حذف شده است تا امکان حضور آنان در این سفر معنوی با سهولت بیشتری فراهم شود.

سردار حسن‌پور گفت: همکاران ما در پلیس گذرنامه به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران هستند و همه ظرفیت‌ها برای تسریع در ارائه خدمات به کار گرفته شده است. او در ادامه با توصیه به زائران برای نگهداری صحیح از مدارک هویتی خود افزود: گذرنامه یک سند هویتی مهم است و در کشور مقصد نیز مورد استناد قرار می‌گیرد؛ از این رو لازم است زائران در نگهداری آن دقت کافی داشته باشند تا در طول سفر با مشکل مواجه نشوند.

فرمانده انتظامی گیلان در پایان با اشاره به تمهیدات انتظامی، ترافیکی و امنیتی پلیس در مسیر‌های تردد زائران تصریح کرد: با توجه به افزایش تردد در محور‌های مواصلاتی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های شلمچه، مهران و خسروی، پیش‌بینی‌های لازم در همه حوزه‌ها انجام شده است و از رانندگان و زائران می‌خواهیم در صورت احساس خستگی، حتما توقف و استراحت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان