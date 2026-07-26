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لحظه سقوط پهپاد «بیرقدار» سعودی در آسمان یمن + فیلم

تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، لحظه سقوط یک پهپاد «بیرقدار آکینجی» را که نیروهای انصارالله یمن مدعی هستند متعلق به عربستان سعودی بوده، نشان می‌دهد.

باشگاهخبرنگاران جوان - ویدئویی که به‌تازگی در فضای مجازی منتشر شده، لحظه هدف قرار گرفتن و سقوط یک فروند پهپاد «بیرقدار آکینجی» را در استان الجوف یمن به تصویر می‌کشد.

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