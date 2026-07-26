بزرگ‌زاده گفت: تهران، کرج، مشهد، اراک و ساوه از جمله مناطقی هستند که در صدر محدوده‌های دچار کم‌بارشی قرار دارند و همچنان به مدیریت مصرف آب نیاز دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، گفت: تهران، کرج، مشهد، اراک و ساوه از جمله مناطقی هستند که در صدر محدوده‌های دچار کم‌بارشی قرار دارند و همچنان به مدیریت مصرف آب نیاز دارند.

او افزود: اینکه میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته تا حدودی بهتر بوده، نباید این سوءتفاهم را ایجاد کند که دیگر نیازی به مدیریت مصرف وجود ندارد، چرا که اقلیم کشور به گونه‌ای است که همواره نیازمند مدیریت مصرف آب هستیم.

بزرگ‌زاده با اشاره به وضعیت سد‌های کشور اظهار کرد: هم‌اکنون درصد پرشدگی سد‌های کشور ۶۳ درصد است که در مجموع حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد.

سخنگوی صنعت آب کشور تصریح کرد: البته این آمار، میانگین کشوری است و در برخی مناطق از جمله تهران، مشهد و سد دوستی یا سد‌های استان مرکزی، شرایط به این شکل نیست و همچنان ضرورت مدیریت مصرف آب در این مناطق وجود دارد.

برچسب ها: مدیریت مصرف ، خشکسالی
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